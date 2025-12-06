Inter Miami sigue haciendo historia. A pocos años de su fundación, el equipo estadounidense comienza a sumar títulos que van agrandando rápidamente la historia de la institución.

Este domingo, los dirigidos por Javier Mascherano ofrecieron otra gran actuación al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup 2025. Con dos asistencias de Lionel Messi, Las Garzas se quedaron con su primer título de liga y el tercero en su historia; los dos anteriores habían sido la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield 2024.

Tras esta conquista, el equipo entrará en su periodo de vacaciones, con la mirada puesta en preparar la próxima temporada. El objetivo será repetir los éxitos logrados este año y seguir creciendo para consolidarse también a nivel internacional.

Sin embargo, la próxima campaña llegará con cambios importantes: Inter Miami tendrá que continuar sin dos de sus grandes figuras, que no seguirán en el equipo a partir del próximo año. Ambos cerraron su año y su carrera de la mejor manera.

Los históricos que dejan Inter Miami

Se trata de dos jugadores españoles que marcaron época: Jordi Alba y Sergio Busquets. Ambos habían anunciado hace unos meses su decisión de retirarse del fútbol profesional y confirmaron que cerrarían su carrera con la temporada 2025 de Inter Miami.

Su despedida llega tras un año lleno de logros, dejando un legado imborrable en el club y asegurando que su salida se da en un momento de gloria para Las Garzas. Sin dudas, su paso por la MLS y por Inter Miami quedará en la memoria de los aficionados.

En síntesis