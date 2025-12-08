Es tendencia:
logotipo del encabezado
MLS

Luis Suárez dejaría a Lionel Messi e Inter Miami tras ganar la MLS Cup 2025: su posible destino

El delantero uruguayo no seguiría en el equipo estadounidense a partir de la próxima temporada y volvería a uno de los equipos en los que jugó a lo largo de su carrera futbolística.

Por Ramiro Canessa

Sigue a Bolavip en Google!
El destino al que se acerca Luis Suárez tras ser campeón con Inter Miami.
© Getty ImagesEl destino al que se acerca Luis Suárez tras ser campeón con Inter Miami.

Luis Suárez ya cumplió prácticamente todos los objetivos que cualquier futbolista podría imaginar. Brilló en Europa, fue campeón con su selección, jugó en algunos de los clubes más importantes del planeta y, en esta última etapa, disfruta del juego rodeado de amigos con los que compartió momentos inolvidables.

Publicidad

Este fin de semana, el uruguayo volvió a levantar un título con Inter Miami, compartiendo equipo con varias figuras que formaron parte del Barcelona más dominante de la historia.

Luis Suárez campeón con Inter Miami (Getty Images)

Luis Suárez campeón con Inter Miami (Getty Images)

El atacante de 38 años ya no tiene nada más que demostrar y su retiro parece estar cada vez más cerca. Sin embargo, su futuro inmediato podría tener un giro inesperado, ya que existe la posibilidad de que continúe su carrera en otra institución.

Publicidad

De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, Luis Suárez está analizando seriamente la opción de regresar a Nacional, club en el que comenzó su trayectoria profesional. El delantero tomará una decisión en las próximas semanas, ya que quiere resolver su futuro antes del inicio del próximo año competitivo.

El reporte señala que, a esta altura, lo más probable es que Suárez dé por terminado su ciclo en Inter Miami para buscar un nuevo desafío antes del retiro. Aunque todavía no hay una determinación oficial, el escenario de su salida está sobre la mesa y toma fuerza conforme pasan los días.

Publicidad
Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Lionel Messi con Inter Miami

ver también

Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Lionel Messi con Inter Miami

La posibilidad de volver a Uruguay moviliza al entorno del futbolista y a los aficionados de Nacional, que sueñan con verlo nuevamente vestido de tricolor. Sería un cierre emotivo para una carrera que dejó huella en cada club en el que jugó y que lo convirtió en uno de los delanteros más influyentes del siglo.

La carrera de Luis Suárez

  • 2005–2006: Nacional
  • 2006–2007: Groningen
  • 2007–2011: Ajax
  • 2011–2014: Liverpool
  • 2014–2020: Barcelona
  • 2020–2022: Atlético Madrid
  • 2022–2023: Nacional
  • 2023–2024: Grêmio
  • 2024– : Inter Miami

Todos los títulos de Luis Suárez

Nacional

  • Primera División: 2005–06, 2022
  • Torneo Clausura: 2005–06, 2022
Publicidad

Ajax

  • KNVB Cup: 2009–10
  • Eredivisie: 2010–11

Liverpool

  • Football League Cup: 2011–12

Barcelona

  • La Liga: 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19
  • Copa del Rey: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
  • Supercopa de España: 2016, 2018
  • UEFA Champions League: 2014–15
  • UEFA Super Cup: 2015
  • FIFA Club World Cup: 2015
Publicidad

Atlético Madrid

  • La Liga: 2020–21

Gremio

  • Campeonato Gaúcho: 2023
  • Recopa Gaúcha: 2023

Inter Miami

  • MLS Cup: 2025
  • Supporters’ Shield: 2024
  • Eastern Conference: 2025
Publicidad

Uruguay

  • Copa América: 2011

En síntesis

  • El periodista Germán García Grova reportó que Luis Suárez podría regresar a Nacional.
  • La opción de que Suárez regrese a su club inicial será decidida antes del próximo año competitivo.
  • Es “más probable” que Luis Suárez dé por terminado su ciclo en el Inter Miami.
ramiro canessa
Ramiro Canessa
Lee también
Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Messi
Futbol Internacional

Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Messi

Inter Miami campeón: así quedó la tabla de títulos entre Messi y Cristiano
MLS

Inter Miami campeón: así quedó la tabla de títulos entre Messi y Cristiano

¿Juega Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025
MLS

¿Juega Messi? Las alineaciones de Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por la final de la MLS 2025

César Montes jugó su último partido del año en el Lokomotiv Moscú de Rusia
Mexicanos en el extranjero

César Montes jugó su último partido del año en el Lokomotiv Moscú de Rusia

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo