Luis Suárez ya cumplió prácticamente todos los objetivos que cualquier futbolista podría imaginar. Brilló en Europa, fue campeón con su selección, jugó en algunos de los clubes más importantes del planeta y, en esta última etapa, disfruta del juego rodeado de amigos con los que compartió momentos inolvidables.
Este fin de semana, el uruguayo volvió a levantar un título con Inter Miami, compartiendo equipo con varias figuras que formaron parte del Barcelona más dominante de la historia.
Luis Suárez campeón con Inter Miami (Getty Images)
El atacante de 38 años ya no tiene nada más que demostrar y su retiro parece estar cada vez más cerca. Sin embargo, su futuro inmediato podría tener un giro inesperado, ya que existe la posibilidad de que continúe su carrera en otra institución.
De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, Luis Suárez está analizando seriamente la opción de regresar a Nacional, club en el que comenzó su trayectoria profesional. El delantero tomará una decisión en las próximas semanas, ya que quiere resolver su futuro antes del inicio del próximo año competitivo.
El reporte señala que, a esta altura, lo más probable es que Suárez dé por terminado su ciclo en Inter Miami para buscar un nuevo desafío antes del retiro. Aunque todavía no hay una determinación oficial, el escenario de su salida está sobre la mesa y toma fuerza conforme pasan los días.
La posibilidad de volver a Uruguay moviliza al entorno del futbolista y a los aficionados de Nacional, que sueñan con verlo nuevamente vestido de tricolor. Sería un cierre emotivo para una carrera que dejó huella en cada club en el que jugó y que lo convirtió en uno de los delanteros más influyentes del siglo.
La carrera de Luis Suárez
- 2005–2006: Nacional
- 2006–2007: Groningen
- 2007–2011: Ajax
- 2011–2014: Liverpool
- 2014–2020: Barcelona
- 2020–2022: Atlético Madrid
- 2022–2023: Nacional
- 2023–2024: Grêmio
- 2024– : Inter Miami
Todos los títulos de Luis Suárez
Nacional
- Primera División: 2005–06, 2022
- Torneo Clausura: 2005–06, 2022
Ajax
- KNVB Cup: 2009–10
- Eredivisie: 2010–11
Liverpool
- Football League Cup: 2011–12
Barcelona
- La Liga: 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19
- Copa del Rey: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18
- Supercopa de España: 2016, 2018
- UEFA Champions League: 2014–15
- UEFA Super Cup: 2015
- FIFA Club World Cup: 2015
Atlético Madrid
- La Liga: 2020–21
Gremio
- Campeonato Gaúcho: 2023
- Recopa Gaúcha: 2023
Inter Miami
- MLS Cup: 2025
- Supporters’ Shield: 2024
- Eastern Conference: 2025
Uruguay
- Copa América: 2011
