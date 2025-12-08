Luis Suárez ya cumplió prácticamente todos los objetivos que cualquier futbolista podría imaginar. Brilló en Europa, fue campeón con su selección, jugó en algunos de los clubes más importantes del planeta y, en esta última etapa, disfruta del juego rodeado de amigos con los que compartió momentos inolvidables.

Publicidad

Publicidad

Este fin de semana, el uruguayo volvió a levantar un título con Inter Miami, compartiendo equipo con varias figuras que formaron parte del Barcelona más dominante de la historia.

Luis Suárez campeón con Inter Miami (Getty Images)

El atacante de 38 años ya no tiene nada más que demostrar y su retiro parece estar cada vez más cerca. Sin embargo, su futuro inmediato podría tener un giro inesperado, ya que existe la posibilidad de que continúe su carrera en otra institución.

Publicidad

Publicidad

De acuerdo con la información del periodista Germán García Grova, Luis Suárez está analizando seriamente la opción de regresar a Nacional, club en el que comenzó su trayectoria profesional. El delantero tomará una decisión en las próximas semanas, ya que quiere resolver su futuro antes del inicio del próximo año competitivo.

El reporte señala que, a esta altura, lo más probable es que Suárez dé por terminado su ciclo en Inter Miami para buscar un nuevo desafío antes del retiro. Aunque todavía no hay una determinación oficial, el escenario de su salida está sobre la mesa y toma fuerza conforme pasan los días.

Publicidad

Publicidad

ver también Así quedó el ranking de jugadores con más títulos tras la nueva conquista de Lionel Messi con Inter Miami

La posibilidad de volver a Uruguay moviliza al entorno del futbolista y a los aficionados de Nacional, que sueñan con verlo nuevamente vestido de tricolor. Sería un cierre emotivo para una carrera que dejó huella en cada club en el que jugó y que lo convirtió en uno de los delanteros más influyentes del siglo.

La carrera de Luis Suárez

2005–2006: Nacional

2006–2007: Groningen

2007–2011: Ajax

2011–2014: Liverpool

2014–2020: Barcelona

2020–2022: Atlético Madrid

2022–2023: Nacional

2023–2024: Grêmio

2024– : Inter Miami

Todos los títulos de Luis Suárez

Nacional

Primera División: 2005–06, 2022

Torneo Clausura: 2005–06, 2022

Publicidad

Publicidad

Ajax

KNVB Cup: 2009–10

Eredivisie: 2010–11

Liverpool

Football League Cup: 2011–12

Barcelona

La Liga: 2014–15, 2015–16, 2017–18, 2018–19

Copa del Rey: 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18

Supercopa de España: 2016, 2018

UEFA Champions League: 2014–15

UEFA Super Cup: 2015

FIFA Club World Cup: 2015

Publicidad

Publicidad

Atlético Madrid

La Liga: 2020–21

Gremio

Campeonato Gaúcho: 2023

Recopa Gaúcha: 2023

Inter Miami

MLS Cup: 2025

Supporters’ Shield: 2024

Eastern Conference: 2025

Publicidad

Publicidad

Uruguay

Copa América: 2011

En síntesis