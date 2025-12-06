¿A qué hora es la pelea de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira HOY en UFC 323?

Este sábado 6 de diciembre será el UFC 323 que promete dar un espectáculo más que interesante. En la cartelera está asegurada la presencia de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira, quienes compartirán el octágono en un duelo que muchos consideran decisivo para el futuro inmediato del peso mosca.

Moreno, excampeón de la categoría, buscará recuperar terreno y dejar en claro que todavía es una de las figuras más importantes de las 125 libras. Enfrente tendrá a un Taira que llega decidido a demostrar que su ascenso no es casualidad. Aunque la experiencia del mexicano lo coloca para muchos como un favorito natural, el japonés se encuentra en una gran posición para dar la sorpresa del día.

Horario pautado para la pelea de Brandon Moreno vs. Tatsuro Taira

En Las Vegas, la acción se extenderá un poco más de lo habitual, por lo que se estima que el enfrentamiento entre Moreno y Taira puede aparecer alrededor de las 21:00hs del Centro de México, 22:00hs de Bogotá y 00:00hs en Buenos Aires. De todas maneras, todo quedará sujeto al ritmo que tomen los combates previos.

Como suele ocurrir en las veladas repletas de talento, se desconoce si las contiendas anteriores se definirán rápido o no. Lo cierto es que todo está preparado para mantenerse dentro del rango previsto. Moreno quiere dar un paso firme hacia una nueva oportunidad por el título. Por su parte, Taira busca consolidar su irrupción y apuntar directamente a la cima del peso mosca.

