La lista de jugadores que podrían no continuar en Tigres tras la derrota en el Apertura 2025

Tigres no pudo darle una alegría a su afición y cayó en la final de la Liga MX frente a Toluca. La serie fue pareja en los 180 minutos, más la prórroga, y los Diablos Rojos fueron levemente más precisos en los penales para conseguir el bicampeonato.

Publicidad

Publicidad

Una vez culminada la final del Apertura 2025, el plantel de Guido Pizarro comenzó sus vacaciones. Tigres tendrá pocos días de descanso y la pretemporada iniciará el 29 de diciembre, aunque los futbolistas que más jugaron tienen fecha de regreso para el próximo 3 de enero.

En este sentido, hay algunas caras que quizás no se presenten en la pretemporada y que no continúen en Tigres ya sea por finalización de contratos o porque serán vendidos o cedidos a otros clubes. A continuación, la lista de posibles salidas del club de cara al Clausura 2026.

Los futbolistas que podrían no seguir en Tigres

Sebastián Córdova : Ya se sabe desde hace meses que el extremo no seguirá en Tigres. El atacante finaliza su contrato y Tigres decidió no renovarle, pero Sebastián Córdova aún no decidió dónde jugará en la próxima temporada.

: Ya se sabe desde hace meses que el extremo no seguirá en Tigres. El atacante finaliza su contrato y Tigres decidió no renovarle, pero Sebastián Córdova aún no decidió dónde jugará en la próxima temporada. Nicolás Ibáñez: Aunque en el último tramo de la Liguilla se convirtió en un jugador importante, el delantero no logró aportar la jerarquía que un 9 de Tigres necesita. Con contrato hasta diciembre de 2026, y con el interés de equipos argentinos, Nico Ibáñez podría ser un jugador que no continúe.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Ibáñez podría no seguir en Tigres (Getty Images)

ver también Guido Pizarro advirtió a toda la Liga MX tras la derrota de Tigres en la final: “Esta historia…”

Uriel Antuna : Tigres desembolsó 8 millones de dólares aproximadamente por el jugador en agosto de 2024. Y la realidad es que el extremo no cumplió con las expectativas de su fichaje, al punto de que no fue titular en ningún partido del Apertura 2025.

: Tigres desembolsó 8 millones de dólares aproximadamente por el jugador en agosto de 2024. Y la realidad es que el extremo no cumplió con las expectativas de su fichaje, al punto de que no fue titular en ningún partido del Apertura 2025. Javier Aquino : El histórico del club finalizó su contrato luego de la final ante Toluca, pero no ha logrado llegar a un acuerdo con Tigres para renovar su vínculo y su futuro es incierto.

: El histórico del club finalizó su contrato luego de la final ante Toluca, pero no ha logrado llegar a un acuerdo con Tigres para renovar su vínculo y su futuro es incierto. Vladimir Loroña : El defensa estuvo en Tigres en 2025 tras su préstamo en Santos Laguna, pero con Jesús Angulo y Marco Farfán por delante en la consideración, el lateral izquierdo solo disputó un partido en todo el Apertura 2025.

: El defensa estuvo en Tigres en 2025 tras su préstamo en Santos Laguna, pero con Jesús Angulo y Marco Farfán por delante en la consideración, el lateral izquierdo solo disputó un partido en todo el Apertura 2025. Osvaldo Rodríguez: La situación del jugador de 29 años es similar a la de Vladimir Loroña. Hay mucha competencia en el puesto con Jesús Angulo y Marco Farfán y solo sumó minutos en un encuentro en el último torneo.

Al analizar la actualidad y proyectando a futuro son varios los nombres que no podrían continuar en Tigres. Está por verse si algunos más se suman a esta lista y cómo termina conformándose el plantel del club auriazul una vez que termine el mercado de cara al 2026.

Publicidad

Publicidad

En síntesis