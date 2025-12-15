Así quedó el calendario de Toluca para el Clausura 2026 en busca del tricampeonato

Toluca realiza este lunes el desfile para celebrar con su afición el bicampeonato de la Liga MX. El equipo de Antonio Mohamed vivió una final histórica y emocionante frente a Tigres, en la que finalmente pudo coronarse en los penales tras la conversión de Alexis Vega.

Un día después del título, la Liga MX ya publicó el calendario oficial del Clausura 2026. El próximo torneo del futbol mexicano comenzará el 9 de enero y la final será el 24 de mayo. Toluca ya conoce a sus rivales y los horarios de la etapa regular en busca del tricampeonato.

Los Diablos Rojos iniciarán el Clausura 2026 visitando a Rayados en el Gigante de Acero el sábado 10 de enero. Un partido más que complicado para Toluca en su debut en el torneo. Luego su primer encuentro en el Nemesio Díez luego del bicampeonato será el miércoles 14 de enero en una jornada doble ante Santos Laguna.

Toluca va en busca del tricampeonato (JAM Media)

En cuanto a los rivales más importantes, Toluca recibirá a Cruz Azul y Chivas en su casa. Luego, el club escarlata tendrá que visitar a Rayados, Tigres, Pumas y América en la etapa regular del Clausura 2026. Los Diablos Rojos tendrán poco descanso y poco tiempo para la pretemporada, pero ya se vio que esto no les afectó en el Apertura 2025.

El calendario completo de Toluca

Jornada 1: Rayados vs Toluca (10 de enero a las 21:00hs)

Jornada 2: Toluca vs Santos Laguna (14 de enero a las 21:00hs)

Jornada 3: Tigres vs Toluca (17 de enero a las 19:00hs)

Jornada 4: Puebla vs Toluca (30 de enero a las 19:00hs)

Jornada 5: Toluca vs Cruz Azul (7 de febrero a las 17:00hs)

Jornada 6: Toluca vs Xolos (13 de febrero a las 21:00hs)

Jornada 7: Necaxa vs Toluca (21 de febrero a las 21:00hs)

Jornada 8: Toluca vs Chivas (28 de febrero a las 17:00hs)

Jornada 9: Pumas vs Toluca (3 de marzo a las 21:00hs)

Jornada 10: Toluca vs FC Juárez (8 de marzo a las 19:00hs)

Jornada 11: Toluca vs Atlas (14 de marzo a las 19:00hs)

Jornada 12: Pachuca vs Toluca (21 o 22 de marzo a las 17:00hs o 19:00hs)

Jornada 13: Querétaro vs Toluca (5 de abril a las 18:00hs)

Jornada 14: Toluca vs Atlético San Luis (12 de abril a las 19:00hs)

Jornada 15: América vs Toluca (18 de abril a las 21:00hs)

Jornada 16: Mazatlán vs Toluca (22 de abril a las 19:00hs)

Jornada 17: Toluca vs Club León (25 de abril a las 19:00hs)

En síntesis

Antonio Mohamed y Toluca celebran el bicampeonato de la Liga MX tras vencer a Tigres.

El 10 de enero inicia el Clausura 2026 Toluca visitando a Rayados en el Gigante de Acero.

La final del Clausura 2026 será el 24 de mayo de 2026.

