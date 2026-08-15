¿A qué hora es la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry HOY en UFC 330?

Repasa el momento en el que se espera que el daguestaní y el irlandés hagan su aparición en escena.

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry en la pelea estelar del UFC 330, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 15 de agosto.

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Islam pondrá en juego su prestigio y título del peso wélter ante un rival de primer nivel, decidido a demostrar que puede ser uno de los peleadores más completos y peligrosos de la compañía. Aunque el favoritismo por Makhachev es bastante más alto, lo cierto que Machado Garry luce más peligroso que nunca por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry

En Filadelfia, se imagina que el duelo entre Makhachev y Machado Garry puede llegar recién para las 22:00hs del Centro de México, 23:00hs de Bogotá y 01:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente.

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En síntesis