Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO UFC 330

Está todo listo para la tan esperada cartelera de UFC 330. Este sábado 15 de agosto se subirán al mismo octágono Islam Makhachev e Ian Machado Garry para terminar con una historia que arrastra mucho misterio. Al final del día, el peso wélter se encontrará con un campeón nuevo o uno que extenderá su reinado.

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El luchador de Daguestán expondrá su título del peso wélter ante el irlandés. Aunque se esperaba un combate contra Ilia Topuria, lo cierto es que la caída del Matador en junio cambió cualquier tipo de plan y dejó a Islam frente a frente con un Machado Garry que se enfrenta ante la oportunidad de su vida.

La cartelera contará con grandes estrellas además de Makhachev y Machado Garry. Sin ir más lejos, en el duelo coestelar se medirán Mackenzie Dern y Gillian Robertson en el peso paja. Este enfrentamiento entre la estadounidense y la canadiense tendrá en juego el cinturón de la división más liviana de la organización.

De esta manera, la mesa está servida para un evento que tiene horario de inicio previsto para las 15:00hs del Centro de México. Toda la acción del día podrá ser seguida mediante Paramount+ de forma exclusiva, aunque aquí en Bolavip contarás con una cobertura especial EN VIVO para que no te pierdas de nada.

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Cartelera completa de la pelea de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry

Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai | Peso wélter

– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj | Peso wélter

– Horario: a continuación de Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai – Transmisión: Paramount+ Rafael Tobias vs. Lucas Fernando | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj – Transmisión: Paramount+ Tresean Gore vs. Vicente Luque | Peso medio

– Horario: 20:00hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: 20:00hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ Eric McConico vs. Donte Johnson | Peso medio

– Horario: a continuación de Tresean Gore vs. Vicente Luque

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Tresean Gore vs. Vicente Luque – Transmisión: Paramount+ Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson | Catchweight (peso pactado)

– Horario: a continuación de Eric McConico vs. Donte Johnson

– Transmisión: Paramount+

| Catchweight (peso pactado) – Horario: a continuación de Eric McConico vs. Donte Johnson – Transmisión: Paramount+ Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani | Peso wélter

– Horario: a continuación de Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson

– Transmisión: Paramount+

| Peso wélter – Horario: a continuación de Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson – Transmisión: Paramount+ Esteban Ribovics vs. Edson Barboza | Peso ligero

– Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani – Transmisión: Paramount+ Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik | Peso medio

– Horario: a continuación de Esteban Ribovics vs. Edson Barboza

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Esteban Ribovics vs. Edson Barboza – Transmisión: Paramount+ Kauê Fernandes vs. Jalin Turner | Peso ligero

– Horario: a continuación de Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik – Transmisión: Paramount+ Gillian Robertson vs. Mackenzie Dern | Peso paja

– Horario: a continuación de Kauê Fernandes vs. Jalin Turner

– Transmisión: Paramount+

| Peso paja – Horario: a continuación de Kauê Fernandes vs. Jalin Turner – Transmisión: Paramount+ Ian Machado Garry vs. Islam Makhachev | Peso wélter

– Horario: a continuación de Gillian Robertson vs. Mackenzie Dern

– Transmisión: Paramount+

¿A qué hora empieza la cartelera de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:00hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry según país

México: 15:00hs

Colombia – Perú: 16:00hs

Chile – Estados Unidos: 17:00hs

Argentina: 18:00hs

España: 23:00hs

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¿Dónde ver la cartelera de Islam Makhachev vs. Ian Machado Garry?

Toda la acción podrá ser seguida mediante Paramount+ de manera exclusiva.

En síntesis