Quién pelea HOY sábado 15 de agosto de 2026 en box: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

El boxeo sigue buscando campeones. Con las distintas organizaciones que regulan al deporte, las estrellas buscan su lugar para adueñarse del algún cinturón y este sábado 15 de agosto no será la excepción, con una contienda entre dos figuras que quieren dar un golpe en la mesa para continuar consolidando su nombre en el pugilismo.

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Las protagonistas más importantes del fin de semana serán Claressa Shields y Kaye Scott. La estadounidense y la australiana se medirán con los títulos CMB y AMB del peso mediano en juego. Al final del día, las 160 libras tendrán una nuevo reina o extensa monarca de la Asociación Mundial de Boxeo y el Consejo Mundial de Boxeo.

El inicio de la jornada está previsto para las 18:30hs del Centro de México, 19:30hs de Bogotá y 21:30hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 15:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 15 de agosto:

Bernice Ferreira vs. Caroline Veyre | Peso superpluma

| Peso superpluma Paulette Cuesta vs. Ashleyann Lozada | Peso supergallo

| Peso supergallo Joseph Hicks vs. Troy Isley | Peso mediano

| Peso mediano Emmanuel Tagoe vs. Ernesto Mercado | Peso superligero

| Peso superligero Kaye Scott vs. Claressa Shields | Peso mediano

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En síntesis