Quién pelea HOY sábado 15 de agosto de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de tantos meses de especulaciones, llegó el momento de volver en acción a Islam Makhachev en el octágono de UFC. Este sábado 15 de agosto, la estrella se medirá con Ian Machado en el marco del evento numerado 330 de la compañía más importante del mundo en una pelea que nadie se querrá perder.
El luchador de Daguestán expondrá su título del peso wélter ante el irlandés. Aunque se esperaba un combate contra Ilia Topuria, lo cierto es que la caída del Matador en junio cambió cualquier tipo de plan y dejó a Islam frente a frente con un Machado Garry que se enfrenta ante la oportunidad de su vida.
A su vez, la jornada tendrá en disputa el título paja femenino. La campeona Mackenzie Dern pondrá en juego su cinturón ante Gillian Robertson en el duelo coestelar del día. De esta manera, comenzará un ciclo de carteleras en el cierre del año que promete ser espectacular.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 15:00hs del Centro de México, las 16:00hs en Bogotá y las 18:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 15 de agosto en UFC:
- Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai | Peso wélter
– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj | Peso wélter
– Horario: a continuación de Jeremiah Wells vs. Myktybek Orolbai
– Transmisión: Paramount+
- Rafael Tobias vs. Lucas Fernando | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Neil Magny vs. Ramiz Brahimaj
– Transmisión: Paramount+
- Tresean Gore vs. Vicente Luque | Peso medio
– Horario: 20:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Eric McConico vs. Donte Johnson | Peso medio
– Horario: a continuación de Tresean Gore vs. Vicente Luque
– Transmisión: Paramount+
- Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson | Catchweight (peso pactado)
– Horario: a continuación de Eric McConico vs. Donte Johnson
– Transmisión: Paramount+
- Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani | Peso wélter
– Horario: a continuación de Eduardo Chapolin vs. Charles Johnson
– Transmisión: Paramount+
- Esteban Ribovics vs. Edson Barboza | Peso ligero
– Horario: a continuación de Joel Álvarez vs. Chidi Njokuani
– Transmisión: Paramount+
- Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik | Peso medio
– Horario: a continuación de Esteban Ribovics vs. Edson Barboza
– Transmisión: Paramount+
- Kauê Fernandes vs. Jalin Turner | Peso ligero
– Horario: a continuación de Dustin Stoltzfus vs. Mansur Abdul-Malik
– Transmisión: Paramount+
- Gillian Robertson vs. Mackenzie Dern | Peso paja
– Horario: a continuación de Kauê Fernandes vs. Jalin Turner
– Transmisión: Paramount+
- Ian Machado Garry vs. Islam Makhachev | Peso wélter
– Horario: a continuación de Gillian Robertson vs. Mackenzie Dern
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- Islam Makhachev defenderá su título de peso wélter contra Ian Machado en UFC 330.
- La transmisión del evento de UFC estará disponible a través de Paramount+.
- El evento se celebrará este sábado 15 de agosto desde las 17:00hs de México.