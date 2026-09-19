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¿A qué hora es la pelea de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja en UFC 331 HOY?

Repasa el momento en el que se espera que los estadounidenses aparezcan en escena.

Alexandre Pantoja y Joshua Van tendrán una revancha muy esperada.
© GETTY IMAGESAlexandre Pantoja y Joshua Van tendrán una revancha muy esperada.

Está todo listo para una de las peleas más esperadas del año. El sábado 19 de septiembre es el día elegido para la pelea que protagonizarán Joshua Van y Alexandre Pantoja con el título mosca en juego en UFC 331. Repasa el horario de inicio de la contienda que paralizará al mundo de las MMA.

Dado a que se trata de un combate que captará la atención del mundo, la velada se llevará a cabo en el Crypto.com Arena de Los Angeles. En ese sentido, el horario para el inicio de la jornada será completamente habitual a lo que suelen acostumbrar las carteleras que presentan púgiles de élite.

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Horario para la pelea de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja

Para sintonizar la pelea que se podrá ver mediante Paramount+ habrá que esperar a la tarde. De esta manera, la jornada comenzará a las 15:30hs de CDMX, 18:30hs en Buenos Aires y 16:30hs en Bogotá. Sin embargo, la pelea estelar del día se espera cerca de las 22:00hs de Ciudad de México.

Como suele suceder en este tipo de veladas, todo queda sujeto a lo que vaya sucediendo previamente. Cada uno de los horarios son estimados y no exactos, ya que siempre es probable que se demoren las acciones por el espectáculo y sus típicas situaciones que impiden cumplir con el organigrama trazado en la previa.

En síntesis

  • Joshua Van y Alexandre Pantoja pelearán por el título mosca en UFC 331.
  • La pelea estelar se realizará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
  • Paramount+ transmitirá la velada que iniciará a las 15:30 horas de CDMX.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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