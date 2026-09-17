¿Por qué no juega Erling Haaland en Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup?

Manchester City se enfrenta a Norwich City desde las 12:30 horas de la CDMX, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca buscará avanzar a la próxima instancia del certamen.
Los Citizens llegan motivados después de conseguir una importante victoria en el derbi de Mánchester ante el Manchester United. El equipo se impuso por 1-0 en Old Trafford gracias a un gol de Erling Haaland, quien fue una de las figuras del encuentro.
Sin embargo, Maresca decidió rotar el equipo y darle una oportunidad a varios futbolistas que habitualmente no son titulares. Por este motivo, Erling Haaland no jugará ante Norwich City, ya que el entrenador optó por darle descanso al delantero noruego.
Haaland tampoco estará en el banquillo y se espera que aquellos que no vienen sumando minutos puedan aprovechar su oportunidad, ayudando al equipo de Manchester para lograr la clasificación.
Los 11 elegidos por Maresca
- Gerónimo Rulli
- Rico Lewis
- Abdukodir Khusanov
- Vitor Reis
- Ryan O’Reilly
- Ayyoub Bouaddi
- Mateo Kovačić
- Yan Diomande Samba
- Divine Mukasa
- Allan Rayan
- Aït-Nouri
- Rayan Cherki
Dónde ver EN VIVO Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup: canales de TV y streaming
En sintesis
- Erling Haaland no jugará el partido de Carabao Cup al recibir descanso de Enzo Maresca.
- Manchester City venció 1-0 al Manchester United con gol del delantero Erling Haaland.
- 12:30 horas de CDMX inicia el encuentro entre Manchester City y Norwich City.