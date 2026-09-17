¿Por qué no juega Erling Haaland en Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup?

Enzo Maresca decidió rotar y el delantero noruego no estará para el juego de su equipo en la Carabao Cup.

Manchester City se enfrenta a Norwich City desde las 12:30 horas de la CDMX, por la tercera ronda de la Carabao Cup. El conjunto dirigido por Enzo Maresca buscará avanzar a la próxima instancia del certamen.

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Los Citizens llegan motivados después de conseguir una importante victoria en el derbi de Mánchester ante el Manchester United. El equipo se impuso por 1-0 en Old Trafford gracias a un gol de Erling Haaland, quien fue una de las figuras del encuentro.

Sin embargo, Maresca decidió rotar el equipo y darle una oportunidad a varios futbolistas que habitualmente no son titulares. Por este motivo, Erling Haaland no jugará ante Norwich City, ya que el entrenador optó por darle descanso al delantero noruego.

Haaland tampoco estará en el banquillo y se espera que aquellos que no vienen sumando minutos puedan aprovechar su oportunidad, ayudando al equipo de Manchester para lograr la clasificación.

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Los 11 elegidos por Maresca

Gerónimo Rulli

Rico Lewis

Abdukodir Khusanov

Vitor Reis

Ryan O’Reilly

Ayyoub Bouaddi

Mateo Kovačić

Yan Diomande Samba

Divine Mukasa

Allan Rayan

Aït-Nouri

Rayan Cherki

En sintesis