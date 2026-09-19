Joshua vs. Alexandre Pantoja: cartelera completa, horarios de la velada y cómo ver EN VIVO

Conoce la información más destacada acerca de uno de los eventos del año en la compañía.

Aquí hay cuentas pendientes por saldar. La primera vez que se vieron las caras en diciembre del año pasado, la contienda entre Alexandre Pantoja y Joshua Van duró apenas unos segundos antes de que el brasileño se lesionara el brazo y perdiera su título del peso mosca que cayó en manos del birmano. Ahora, está todo listo para la revancha más esperada del 2026.

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En juego estará el trono de las 125 libras y la expectativa de poder disfrutar el show que prometen dos protagonistas de élite de la división. El campeón intentará extender su breve reinado, mientras que la leyenda querrá demostrar que puede seguir siendo la cara dominante de la compañía en UFC 331.

La cartelera tiene horario estipulado para las 15:30hs del Centro de México, 16:30hs de Bogotá y 18:30hs de Buenos Aires. La velada será transmitida por Paramount+ de manera exclusiva para todo el mundo, aunque aquí en Bolavip contarás con un MINUTO a MINUTO EN VIVO para que no te pierdas de ningún detalle de una jornada que promete ser histórica.

Cartelera completa de la pelea de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja

Joanderson Brito vs. Giga Chikadze | Peso pluma

– Horario: 15:30hs del Centro de México aproximadamente

– Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass

| Peso pluma – Horario: 15:30hs del Centro de México aproximadamente – Transmisión: Paramount+ y UFC Fight Pass Eduarda Moura vs. Casey O’Neill | Peso mosca femenino

– Horario: a continuación de Joanderson Brito vs. Giga Chikadze

– Transmisión: Paramount+

| Peso mosca femenino – Horario: a continuación de Joanderson Brito vs. Giga Chikadze – Transmisión: Paramount+ Brunno Ferreira vs. Edmen Shahbazyan | Peso medio

– Horario: a continuación de Eduarda Moura vs. Casey O’Neill

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Eduarda Moura vs. Casey O’Neill – Transmisión: Paramount+ Ozzy Diaz vs. Ryan Gandra | Peso medio

– Horario: a continuación de Brunno Ferreira vs. Edmen Shahbazyan

– Transmisión: Paramount+

| Peso medio – Horario: a continuación de Brunno Ferreira vs. Edmen Shahbazyan – Transmisión: Paramount+ JooSang Yoo vs. Michael Aswell Jr. | Peso pluma

– Horario: a continuación de Ozzy Diaz vs. Ryan Gandra

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Ozzy Diaz vs. Ryan Gandra – Transmisión: Paramount+ Robelis Despaigne vs. Tai Tuivasa | Peso pesado

– Horario: a continuación de JooSang Yoo vs. Michael Aswell Jr.

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de JooSang Yoo vs. Michael Aswell Jr. – Transmisión: Paramount+ Charles Jourdain vs. Marlon Vera | Peso gallo

– Horario: a continuación de Robelis Despaigne vs. Tai Tuivasa

– Transmisión: Paramount+

| Peso gallo – Horario: a continuación de Robelis Despaigne vs. Tai Tuivasa – Transmisión: Paramount+ Iwo Baraniewski vs. Alonzo Menifield | Peso semipesado

– Horario: a continuación de Charles Jourdain vs. Marlon Vera

– Transmisión: Paramount+

| Peso semipesado – Horario: a continuación de Charles Jourdain vs. Marlon Vera – Transmisión: Paramount+ Sean Sharaf vs. Gable Steveson | Peso pesado

– Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Alonzo Menifield

– Transmisión: Paramount+

| Peso pesado – Horario: a continuación de Iwo Baraniewski vs. Alonzo Menifield – Transmisión: Paramount+ Dooho Choi vs. Patricio Pitbull | Peso pluma

– Horario: a continuación de Sean Sharaf vs. Gable Steveson

– Transmisión: Paramount+

| Peso pluma – Horario: a continuación de Sean Sharaf vs. Gable Steveson – Transmisión: Paramount+ Mauricio Ruffy vs. Arman Tsarukyan | Peso ligero

– Horario: a continuación de Dooho Choi vs. Patricio Pitbull

– Transmisión: Paramount+

| Peso ligero – Horario: a continuación de Dooho Choi vs. Patricio Pitbull – Transmisión: Paramount+ Alexandre Pantoja vs. Joshua Van | Peso mosca

– Horario: a continuación de Mauricio Ruffy vs. Arman Tsarukyan

– Transmisión: Paramount+

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¿A qué hora empieza la cartelera de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja?

Está previsto que la cartelera tenga inicio a partir de las 15:30hs del Centro de México y que la pelea estelar llegue para alrededor de las 22:00hs.

Horarios de inicio de la cartelera de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja

México: 15:30hs

Colombia – Perú: 16:30hs

Chile – Estados Unidos: 17:30hs

Argentina: 18:30hs

España: 23:30hs

¿Dónde ver la cartelera de Joshua Van vs. Alexandre Pantoja?

Toda la acción podrá ser seguida únicamente mediante Paramount+.

En síntesis

Joshua Van y Alexandre Pantoja disputarán la revancha por el título mosca en UFC 331.

disputarán la revancha por el título mosca en UFC 331. Joshua Van ganó el campeonato tras una lesión de brazo de Pantoja en diciembre.

ganó el campeonato tras una lesión de brazo de Pantoja en diciembre. Paramount+ transmitirá en exclusiva el evento que inicia a las 15:30 horas de México.