Una de las peleas que más expectativas generaba entre los aficionados para un nuevo año de UFC es la que iban a protagonizar Amanda Nunes y Kayla Harrison en el evento numerado 324 que tiene fecha confirmada para el próximo 24 de enero, pero los aficionados recibieron la peor noticia en las últimas horas. La campeona tuvo que retirarse del duelo y el futuro es incierto.

Publicidad

Publicidad

La lesión que dejó a Kayla Harrison fuera de la pelea con Julianna Peña

Una inesperada lesión en el cuello que requiere cirugía, deja a Harrison fuera de la contienda ante Nunes a 10 días de la tan esperada velada. Esto significó un duro golpe para los planes de la compañía que había anunciado el gran duelo hace unos largos meses y que ahora deberá analizar cómo reestructura los planes de cara al futuro.

La velada que se desarrollará en el T-Mobile Arena de Las Vegas tendrá como duelo estelar la contienda que protagonizarán Paddy Pimblett y Justin Gaethje por el cinturón interino del peso ligero. Tras la decisión de Ilia Topuria de dejar vacante su trono, el estadounidense y el británico se medirán en una contienda impresionante de las 155 libras.

Kayla Harrison tuvo que retirarse de la pelea con Amanda Nunes por lesión. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Por su parte, Harrison venía de vencer a Julianna Peña en junio de 2025 con una espectacular sumisión que le permitió conquistar el peso gallo femenino. Esto le permitió quedar lista para el reto de Nunes, quien entiende que la categoría necesita de su presencia, con la certeza de contar con el nivel que precisa para volver a reinar en las artes marciales mixtas.

De esta manera, aún no se confirmó lo que sucederá con el futuro de la división. Aunque se está pujando por la posibilidad de que existe un combate protagonizado por Nunes en el que esté en juego la corona interina de la categoría, la organización no se expresó al respecto. Por lo pronto, poco más de una semana del evento, Amanda aguarda por saber si se volverá a subir al octágono nuevamente o si su regreso tendrá que esperar.

En síntesis

Kayla Harrison canceló su pelea ante Amanda Nunes debido a una lesión de cuello .

canceló su pelea ante debido a una . El evento UFC 324 se realizará el 24 de enero en el T-Mobile Arena .

se realizará el en el . Paddy Pimblett y Justin Gaethje disputarán el título interino de peso ligero en la estelar.

Publicidad