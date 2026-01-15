El Club América atraviesa instancias de incertidumbre en el futbol mexicano, luego de un clima extraño que se ha generado en torno al equipo. Luego de un mal pasar en el pasado Apertura, las ‘Águilas’ han comenzado con el pie izquierdo el Clausura 2026, causando impaciencia general. Y para colmo, los fichajes se siguen haciendo esperar.

Ya la campaña anterior, el conjunto azulcrema fue duramente denostado cuando quedó eliminado en su propio estadio en cuartos de final. Pese a que en aquel momento se esperaba un cambio de cara, este torneo suman sólo 1 punto de 6 jugados. Primero igualaron 0-0 en casa de Xolos y luego cayeron de local 0-2 ante San Luis, dos rivales de menor renombre.

A los resultados que no han acompañado al club en el último tiempo, se le ha sumado la parsimonia de la directiva para incorporar futbolistas. Santiago Baños concentra el foco de las críticas, por los pocos refuerzos que han llegado y la poca jerarquía de esas caras nuevas. Los fanáticos no están teniendo tolerancia por la forma de manejarse de las autoridades del futbol profesional.

Dentro de este ambiente de tensión, el único que aún tiene un crédito de la afición es André Jardine. Si bien no ha estado exento de algunos señalamientos por el bajo funcionamiento del equipo y los marcadores irregulares, sostiene su respaldo. La mayor parte de la parcialidad del América considera que la institución no ha acompañado su proceso con refuerzos a la altura en el último tiempo.

En este contexto, el protagonista menos esperado salió a alzar la voz en pos de lo mejor para el América. El popular e intachable periodista César Luis Merlo le lanzó una advertencia al entrenador de las ‘Águilas’. El reportero mejor informado del mercado de fichajes de la Liga MX, en base a información propia, arrojó un consejo para el estretaga del equipo.

Santiago Baños y André Jardine, una sociedad ‘desgastada’ [foto: Getty]

El especialista en movimientos de jugadores se tomó un momento para analizar el presente del América, y dirigió sus palabras a André Jardine. El informante le pidió al técnico que empiece a exponer públicamente a Santiago Baños y su equipo, para hacer fuerza y que la institución acelere en las negociaciones. Merlo cuenta con datos de primera mano sobre el mercado de las Águilas y sabe que las operaciones de fichajes están muy dilatadas.

“Voy a dar un poquito de información, pero primero voy a opinar. ¿Qué pasa? Yo noto que André Jardine no presiona lo que tendría que presionar a la directiva. Claramente los refuerzos son responsabilidad de que lleguen de la directiva, Me parece que el América ha fallado en este mercado y en algunos otros también, pero en este no ha estado a la altura. No se ha reforzado, ni de manera correcta en cuanto a calidad o cantidad, ni tampoco a los tiempos. No puede ser que todavía el América, después de haber mostrado en el último torneo que el equipo tricampeón se ha despotenciado, habiéndose jugado la segunda fecha, todavía esté buscando un refuerzo. Insisto, a mí me marcan mis fuentes del club que va a llegar… ¡o que se está intentando! Yo no puedo asegurar. Recordemos que hay tiempo hasta el 9 de febrero, pero las Águilas están buscando un jugador. A mí me parece que André Jardine tendría que presionar por ahí un poquito más, o si lo está haciendo uno no se entera. Por ahí públicamente dice una cosa, pero puertas adentro tendría que exigirle a la directiva un mayor compromiso a la hora de traer refuerzos. Si no, estimado André, cuando no anden los resultados, el que puede llegar a volar vas a hacer vos. Nadie va a quitarte el tricampeonato, pero eso puede pasar“, se explayó César Luis Merlo, en su último video informativo en su canal de YouTube.