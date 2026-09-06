¿Por qué América vs. León por la Leagues Cup 2026 no va por TV abierta?

América y León se enfrentan por el tercer puesto de la Leagues Cup 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. Conoce el motivo y dónde podrás verlo en vivo.

América y León se enfrentan este domingo 6 de septiembre en el duelo por el tercer lugar de la Leagues Cup 2026. El encuentro está programado para comenzar a las 16:00 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Shell Energy Stadium en Houston, Texas.

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Las Águilas y los Panzas Verdes disputarán el choque de consolación del torneo luego de haber caído en semifinales ante Monterrey y Toluca, respectivamente.

¿Por qué no va por Televisión Abierta en México?

A pesar de la expectativa por ver al conjunto azulcrema en señal abierta, el partido no será transmitido por canales de televisión nacional como Canal 5, Azteca 7 o Imagen Televisión.

La razón principal responde a los acuerdos de derechos de transmisión exclusivos que la MLS y la Leagues Cup mantienen globalmente con la plataforma Apple TV. Si bien durante la fase de grupos y algunas instancias eliminatorias se cedieron partidos seleccionados para la televisión abierta en México, para este compromiso final por el tercer puesto la señal en territorio mexicano quedó restringida de forma exclusiva a la plataforma de streaming digital.

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¿Por dónde ver el partido en México?

La única opción confirmada para seguir el encuentro EN VIVO desde México es a través de Apple TV, utilizando el MLS Season Pass de la plataforma. Los usuarios pueden acceder a la transmisión mediante la aplicación oficial en dispositivos móviles, Smart TVs o consolas de videojuegos.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega tras caer eliminado en la antesala de la gran final a manos de los Rayados de Monterrey, por lo que buscarán cerrar su participación en la Leagues Cup subiéndose al podio del torneo internacional.

Por su parte, el Club León se quedó en el camino tras perder su semifinal ante los Diablos Rojos del Toluca. La Fiera intentará sumar un triunfo de prestigio ante el América antes de reintegrarse por completo a la actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

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