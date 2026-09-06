El evento más cuestionado de UFC: las peleas confirmadas y el enojo de los aficionados

La organización se ganó las críticas de los aficionados tras confirmar un evento que no está a la altura de lo que se esperaba.

La cúpula de la UFC se encuentra bajo el fuego cruzado del público tras la revelación oficial de la cartelera estelar para UFC 332. El evento numerado, programado para disputarse el próximo sábado 3 de octubre de 2026 en el Delta Center de Salt Lake City, Utah, desató una oleada masiva de indignación entre los fanáticos y especialistas de las artes marciales mixtas, quienes consideran la propuesta como una de las más endebles e irrelevantes en la historia reciente de la compañía.

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El foco de la polémica estalló con la decisión sobre la pelea estelar por el campeonato de peso mosca femenino entre Natalia Silva y Wang Cong. La controversia no gira solo alrededor de la falta de poder de convocatoria del cruce, sino sobre la inexplicable salida de Valentina Shevchenko. La mítica peleadora fue despojada de su cinturón sin mayores explicaciones oficiales por parte de Dana White, una resolución que cayó como una falta de respeto absoluta para una leyenda que registraba nueve defensas de título exitosas en la división.

A la insólita estelar se le suma una cartelera principal que carece por completo del atractivo característico de una velada de pago por evento. El choque coestelar en peso gallo entre el veterano exmonarca Deiveson Figueiredo y la promesa Payton Talbott asoma como uno de los pocos cruces llamativos, pero resulta insuficiente para sostener el peso de un evento que suele reservar estrellas de primer nivel global para sus noches principales.

La grilla estelar se completa con duelos de perfil marcadamente secundario para los estándares habituales de la promoción. El combate en peso ligero entre King Green y el argentino Esteban Ribovics, la contienda en peso wélter entre Khaos Williams y Roberto Soldić, más el cruce de peso mediano entre Ateba Gautier y Roman Kopylov terminaron de confirmar el descontento popular, configurando una noche más propia de un Fight Night televisado que de un PPV de presupuesto elevado.

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BREAKING NEWS 🚨



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[ OCT 3 | 8pmET | LIVE on @CBS and @ParamountPlus ] pic.twitter.com/JufxtBcJkY — UFC (@ufc) September 5, 2026

Con este panorama, la desaprobación en redes sociales no tardó en volverse tendencia, con miles de aficionados exigiendo explicaciones y amenazando con no consumir el show. La organización desembarcará en Utah con un clima tenso, donde la falta de nombres taquilleros y la polémica desposesión a Shevchenko convirtieron a UFC 332 en el cartelera más cuestionada y menos deseada de la temporada.

En síntesis

UFC 332 se celebrará el sábado 3 de octubre de 2026 en Salt Lake City.

se celebrará el sábado 3 de octubre de 2026 en Salt Lake City. Natalia Silva y Wang Cong disputarán la pelea estelar por el campeonato peso mosca.

disputarán la pelea estelar por el campeonato peso mosca. Valentina Shevchenko fue despojada de su cinturón tras nueve defensas de título exitosas.