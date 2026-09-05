Nace una nueva estrella en UFC: Salahdine Parnasse finalizó a Dan Hooker de manera brutal

El debutante se lució ante su público y demostró que está para grandes cosas en la compañía.

La llegada de Salahdine Parnasse en el octágono más famoso del mundo no pudo haber tenido un libreto más perfecto. Con la expectativa por las nubes y todo el marco a su favor jugando como local en Francia, el prodigio galo superó la prueba de fuego de su debut absoluto en la UFC al derrotar de manera contundente al experimentado Dan Hooker, décimo clasificado en el ranking de la división.

Publicidad

A pesar de cargar sobre sus espaldas con la enorme presión del público parisino y de haber salido al octágono con el cartel de amplio favorito en las apuestas, el peleador de 28 años no mostró fisuras ni nerviosismo. Lejos de sentir el peso del escenario, saltó a la lona con una solvencia tremenda para tomar el centro del tapiz e imponer sus condiciones desde el primer segundo.

Así venció Salahdine Parnasse a Dan Hooker

La resolución del combate llegó de forma fulminante durante el mismísimo primer asalto. Parnasse encontró el hueco perfecto para conectar una tremenda patada a las zonas blandas que dobló del dolor a Hooker; de inmediato, aprovechando que el neozelandés quedó desprotegido, el galo aceleró el paso y lo remató contra la reja con una breve pero precisa combinación de puños para obligar al árbitro a detener las acciones.

🚨THE HYPE IS JUST REAL‼️‼️



🇫🇷🇲🇦SALAHDINE PARNASSE GETS IT DONE IN THE VERY FIRST ROUND 🤯🥶



THE CROWD IS GOING INSANE ‼️🤯#UFCPARIS 🔹 pic.twitter.com/66lhqsmna8 — FightLuck (@FightluckBet) September 5, 2026

Publicidad

Aunque en la previa los analistas preveían un triunfo del peleador local por la frescura y la proyección con la que llegaba a la compañía, la contundencia matemática con la que despachó a un veterano probado como Hooker terminó tomando por sorpresa a todos los presentes.

Con esta victoria consagratoria ante su gente, Parnasse no solo se metió de lleno en la conversación importante de las 155 libras, sino que lanzó una advertencia directa a toda la categoría. El francés se prepara ahora para desafíos de mayor calibre en la compañía de Dana White, demostrando que tiene todas las credenciales para convertirse en un serio aspirante al título en un futuro cercano.

En síntesis

Salahdine Parnasse debutó en UFC derrotando al neozelandés Dan Hooker en Francia.

debutó en UFC derrotando al neozelandés Dan Hooker en Francia. Salahdine Parnasse noqueó a su rival en el primer asalto con patada y puñetazos.

noqueó a su rival en el primer asalto con patada y puñetazos. El peleador francés de 28 años venció al décimo clasificado del peso ligero.