Una de las peleas más esperadas de la jornada del UFC 320 que se llevó a cabo en el T-Mobile Arena de Las Vegas fue la que protagonizaron Merab Dvalishvili y Cory Sandhagen. El georgiano expuso nuevamente su corona del peso gallo ante el estadounidense con la expectativa de ver si el dueño de la corona iba a poder mantener su reinado o si el norteamericano daría la sorpresa. Finalmente, el triunfo terminó quedando en manos del monarca.

Publicidad

Publicidad

ver también Pelea de la noche: impresionante imagen en UFC 320 entre Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr.

La contundente victoria de Merab sobre Sandhagen

Con mucha dinámica desde el inicio, Sandhagen asombró a propios y extraños con una postura ofensiva y sin respetar por demás el poder del campeón. De esa manera, Merab se vio en la obligación de ir encontrando el ritmo de la contienda más lento de lo que imaginaba.

La pelea mantuvo, más bien, la misma dinámica en todo momento. Dvalishvili no sufrió para nada los intentos de Cory en la pelea de pie y cerca del final del segundo asalto se aproximó a una finalización que finalmente no terminó llegando. Así, se encaminaba a una nueva defensa de la corona.

Merab Dvalishvili derrotó a Cory Sandhagen par extender su reinado en las 135 libras. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

Aunque el estadounidense intentó defender los derribos, los cuales se repitieron una y otra vez, lo cierto es que el georgiano lució todo momento bajo control para terminar siendo declarado como el ganador por los jueces con dos tarjetas de 49-45 y una de 48-46.

Posteriormente, una vez consumada una nueva victoria, la número 14 de manera consecutiva, Merab confirmó que estaría listo para pelear una vez más si es que así lo decide la compañía pensando en volver al octágono en diciembre. De cualquier manera, Dvalishvili puede estar conforme sabiendo que es uno de los campeones más dominantes de toda la organización.