En la previa se podía imaginar que fuera la pelea de la noche, pero más de uno se vio sorprendido con el tremendo espectáculo que regalaron Jiri Prochazka y Khalil Rountree Jr. En el duelo previo a los dos más esperados de la jornada de UFC 320, los semipesados aparecieron en escena para demostrar que tienen lo necesario para obtener una nueva oportunidad titular, y sobre todo el checo.

Publicidad

Publicidad

En los dos primeros asaltos, Rountree Jr. manejó el ritmo de la pelea como quiso. Con un boxeo espectacular combinado con algunas patadas aisladas, dominó los primeros 10 minutos de acción sin pasar sobresaltos. Incluso, por momentos parecía que podía llegar a finalizar la historia. Claro, había preocupación por el nivel de un Prochazka que recibía mucho sin conectar demasiado.

Así noqueó Jiri Prochazka a Khalil Rountree Jr.

De cara al último round, cuando parecía que Khalil solamente tenía que dejar pasar el tiempo para asegurarse una victoria más que importante, llegó todo el poder de Jiri. El checo salió a tirar todo lo que tenía, luciendo más fresco en cuando al cansancio acumulado que su rival. Así, logró lo que parecía imposible: cambiar el curso de la película.

Prochazka se mostró contundente, fuerte y determinado a buscar lo que terminó consiguiendo. En su mejor momento, el tanque de Rountree se vació y allí pudo aprovechar para conectar con todo su poder. El estadounidense estaba agotado, simplemente resistiendo esperando un milagro por parte del tiempo, pero finalmente terminó cayendo desplomado en la lona, como si todo lo que había hecho hasta instantes previos no hubiese servido de nada.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Prochazka conectó un tremendo volado de zurda para dejar nocaut a un Rountree que luego mostró serios inconvenientes para mantenerse de pie. Así, el checo consiguió una importante victoria que le permitió permanecer en el segundo lugar del ranking de la categoría, demostrando que aún tiene lo necesario para retar al campeón de la división. ¿Le darán una nueva oportunidad?