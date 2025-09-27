Quién pelea HOY sábado 27 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de un fin de semana sin acción, la UFC retoma con su programación habitual este sábado 27 de septiembre con una cartelera que promete grandes emociones con un duelo estelar de una división que busca definir cosas pensando en el futuro. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.

Para comenzar, hay que decir que la jornada se desarrollará en Perth, Australia, lo que significa que la mayoría de los encargados de darle color a la velada serán oceánicos. En ese sentido, el protagonista principal del día será el neozelandés Carlos Ulberg, ranqueado en el puesto 3 del peso semipesado, quien se verá las caras con el estadounidense Dominick Reyes, ubicado en el puesto 7 de la clasificación.

En ese sentido, lo que busca la contienda es posicionar a un claro retador al título en el futuro. El próximo 4 de octubre tendrán revancha Magomed Ankalaev y Alex Pereira con el cinturón de la división en juego, por lo que en 2026 se espera que un nuevo candidato desafíe la corona. Por lo tanto, Ulber y Reyes saben que se juegan cosas importantes pensando en lo que sigue.

La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires.

