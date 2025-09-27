Quién pelea HOY sábado 27 de septiembre de 2025 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de un fin de semana sin acción, la UFC retoma con su programación habitual este sábado 27 de septiembre con una cartelera que promete grandes emociones con un duelo estelar de una división que busca definir cosas pensando en el futuro. A continuación te contamos todo lo que tienes que saber para que no te pierdas ningún detalle.
Para comenzar, hay que decir que la jornada se desarrollará en Perth, Australia, lo que significa que la mayoría de los encargados de darle color a la velada serán oceánicos. En ese sentido, el protagonista principal del día será el neozelandés Carlos Ulberg, ranqueado en el puesto 3 del peso semipesado, quien se verá las caras con el estadounidense Dominick Reyes, ubicado en el puesto 7 de la clasificación.
En ese sentido, lo que busca la contienda es posicionar a un claro retador al título en el futuro. El próximo 4 de octubre tendrán revancha Magomed Ankalaev y Alex Pereira con el cinturón de la división en juego, por lo que en 2026 se espera que un nuevo candidato desafíe la corona. Por lo tanto, Ulber y Reyes saben que se juegan cosas importantes pensando en lo que sigue.
La cartelera que podrá ser seguida mediante ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+, tiene horario de inicio estipulado para las 17:00hs del Centro de México, 18:00hs en Bogotá y 20:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 27 de septiembre en UFC:
- Brando Pericic vs Elisha Ellison | Peso pesado
– Horario: 17:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Michelle Montague vs Luana Carolina | Peso gallo
– Horario: a continuación de Brando Pericic vs Elisha Ellison
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jamie Mullarkey vs Rolando Bedoya | Peso ligero
– Horario: a continuación de Michelle Montague vs Luana Carolina
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Colby Thicknesse vs Josias Musasa | Peso gallo
– Horario: a continuación de Jamie Mullarkey vs Rolando Bedoya
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Cameron Rowston vs Andre Petroski | Peso medio
– Horario: a continuación de Colby Thicknesse vs Josias Musasa
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Loma Lookboonmee vs Alexia Thainara | Peso paja
– Horario: a continuación de Cameron Rowston vs Andre Petroski
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Navajo Stirling vs Rodolfo Bellato | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Loma Lookboonmee vs Alexia Thainara
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Justin Tafa vs Louie Sutherland | Peso peso pesado
– Horario: a continuación de Navajo Stirling vs Rodolfo Bellato
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Tom Nolan vs Charlie Campbell | Peso ligero
– Horario: a continuación de Justin Tafa vs Louie Sutherland
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jake Matthews vs Neil Magny | Peso wélter
– Horario: a continuación de Tom Nolan vs Charlie Campbell
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jack Jenkins vs Ramon Taveras | Peso pluma
– Horario: a continuación de Jake Matthews vs Neil Magny
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Jimmy Crute vs Ivan Erslan | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Jack Jenkins vs Ramon Taveras
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+
- Carlos Ulberg vs Dominick Reyes | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Jimmy Crute vs Ivan Erslan
– Transmisión: ESPN+, Fox Sports Premium y Disney+