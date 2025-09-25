¿Cuándo y dónde es el próximo evento numerado de UFC?

En tiempos de escasez de peleas de primer nivel en UFC, los aficionados extrañan las carteleras que ponen cara a cara a los mejores luchadores del mundo. En ese contexto, aunque este fin de semana, más precisamente el sábado 27 de septiembre, habrá actividad de Fight Night, lo cierto es que los espectadores desean una cartelera numerada pronto. Buenas noticias: está cerca.

Fecha y lugar del próximo evento numerado de UFC

El día elegido para el UFC 320 es el sábado 4 de octubre. En el T-Mobile Arena de Las Vegas estarán frente a frente Magomed Ankalaev y Alex Pereira en una revancha muy esperada. En marzo, el ruso le arrebató el cinturón de los semipesados al brasileño de manera sorprendente y, desde ese entonces, todos están deseando ver el desquite.

Además, como si fuera poco, ese mismo día también aparecerá en escena el campeón del peso gallo, Merab Dvalishvili, quien expondrá su reinado ante Cory Sandhagen en una contienda que no arrastra una gran expectativa, pero que puede terminar dando el espectáculo de la velada. De esta manera, el show está listo para desarrollarse.

Magomed Ankalaev y Alex Pereira tendrán una revancha muy esperada en el mundo de la UFC. (GETTY IMAGES)

En relación a los eventos que aún restan por ver en el año, solamente dos más fueron confirmados para tener su momento de brillar antes de despedir el 2025. El UFC 323 aún no confirmó su pelea estelar, por lo que, hasta el momento, solamente se conoce que el 25 de octubre se verán las caras Tom Aspinall y Ciryl Gane en los pesados en el 321. Por su parte, en los wélter, Jack Della Maddalena expondrá su reinado ante Islam Makhachev en el UFC 322 del 16 de noviembre.

De esta manera, la UFC comienza a cerrar uno de sus mejores años. Con peleas impresionantes y nuevos campeones en la mayoría de las divisiones, la compañía demostró su versatilidad para darle lugar a nuevas figuras que dejaron atrás a leyendas que comenzaron a irse con honor. Queda el último momento, que sea capaz de permitirle colocarle la cereza al postre a la historia.

