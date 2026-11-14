Está todo listo para una de las carteleras más esperadas del año en UFC. Este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden se llevará a cabo el evento número 334 que tendrá dos peleas por títulos del mundo: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison por el cinturón gallo y Ciryl Gane vs. Josh Hokit por el trono de los pesos pesados.
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Sigue EN VIVO las peleas de UFC 334 HOY: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison y Ciryl Gane vs. Josh Hokit
No te pierdas ningún detalle de una jornada que promete enormes emociones de principio a fin.
¿Dónde ver las peleas de UFC 334?
Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.
¿Dónde es el UFC 334?
Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos.
Cartelera completa de UFC 334
Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.
- Samuel Sanches vs. Evan Elder | Peso ligero
- Juan Diaz vs. Alatengheili | Peso gallo
- Bia Mesquita vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino
- Melquizael Costa vs. Jared Gordon | Peso ligero
- Cesar Almeida vs. Donte Johnson | Peso pactado
- Terrance McKinney vs. Jim Miller | Peso ligero
- Chris Duncan vs. Drew Dober | Peso ligero
- Charles Radtke vs. Stephen Thompson | Peso welter
- Luis Gurule vs. Bilal Hasan | Peso mosca
- Kevin Holland vs. Uroš Medić | Peso welter
- Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho | Peso medio
- Amanda Nunes vs. Kayla Harrison | Peso gallo femenino
- Josh Hokit vs. Ciryl Gane | Peso pesado
Bienvenidos a la velada de UFC 334
A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Ciryl Gane en escena.