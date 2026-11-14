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Sigue EN VIVO las peleas de UFC 334 HOY: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison y Ciryl Gane vs. Josh Hokit

No te pierdas ningún detalle de una jornada que promete enormes emociones de principio a fin.

¿Dónde ver las peleas de UFC 334?

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

¿Dónde es el UFC 334?

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos.

Cartelera completa de UFC 334

Repasa, de principio a fin, cada una de las peleas más destacadas del día.

  • Samuel Sanches vs. Evan Elder | Peso ligero
  • Juan Diaz vs. Alatengheili | Peso gallo
  • Bia Mesquita vs. Macy Chiasson | Peso gallo femenino
  • Melquizael Costa vs. Jared Gordon | Peso ligero
  • Cesar Almeida vs. Donte Johnson | Peso pactado
  • Terrance McKinney vs. Jim Miller | Peso ligero
  • Chris Duncan vs. Drew Dober | Peso ligero
  • Charles Radtke vs. Stephen Thompson | Peso welter
  • Luis Gurule vs. Bilal Hasan | Peso mosca
  • Kevin Holland vs. Uroš Medić | Peso welter
  • Yousri Belgaroui vs. Caio Borralho | Peso medio
  • Amanda Nunes vs. Kayla Harrison | Peso gallo femenino
  • Josh Hokit vs. Ciryl Gane | Peso pesado

Bienvenidos a la velada de UFC 334

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Ciryl Gane en escena.

Amanda Nunes quiere volver a ser campeona de UFC.
© GETTY IMAGESAmanda Nunes quiere volver a ser campeona de UFC.

Está todo listo para una de las carteleras más esperadas del año en UFC. Este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden se llevará a cabo el evento número 334 que tendrá dos peleas por títulos del mundo: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison por el cinturón gallo y Ciryl Gane vs. Josh Hokit por el trono de los pesos pesados.

Lucas Lescano
Lucas Lescano
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