Sigue EN VIVO las peleas de UFC 334 HOY: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison y Ciryl Gane vs. Josh Hokit

A partir de este momento podrás disfrutar de todos los detalles de una cartelera que promete ser inolvidable con la figura estelar de Ciryl Gane en escena.

Una de las carteleras más esperadas del año se llevará a cabo en el Madison Square Garden de Nueva York, en Estados Unidos.

Toda la actividad de las peleas previas como el combate más esperado de la jornada podrá ser vista mediante Paramount+ desde cualquier parte del mundo. Además, como siempre, podrás seguir el MINUTO a MINUTO en VIVO aquí en Bolavip.

Está todo listo para una de las carteleras más esperadas del año en UFC. Este sábado 14 de noviembre en el Madison Square Garden se llevará a cabo el evento número 334 que tendrá dos peleas por títulos del mundo: Amanda Nunes vs. Kayla Harrison por el cinturón gallo y Ciryl Gane vs. Josh Hokit por el trono de los pesos pesados.