¿A qué hora es y qué canal pasa la pelea de Ciryl Gane vs. Josh Hokit HOY en UFC 334?

Repasa el momento en el que se espera que el francés y el estadounidense hagan su aparición en escena.

Aunque la atención principal estará centrada en lo que sucederá entre Ciryl Gane y Josh Hokit en la pelea estelar del UFC 334, un rato antes la expectativa ya habrá ido en aumento pensando en lo que puede ocurrir cuando finalmente ambos pisen el octágono este sábado 14 de noviembre.

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Ciryl pondrá en juego su prestigio y título del peso pesado ante un rival de primer nivel, decidido a demostrar que puede ser uno de los peleadores más completos y peligrosos de la compañía. Aunque el favoritismo por Gane es bastante más alto, lo cierto que Hokit luce más peligroso que nunca por lo que el atractivo por la contienda se vuelve aún mayor.

Horario previsto para la pelea de Ciryl Gane vs. Josh Hokit

En Filadelfia, se imagina que el duelo entre Gane y Hokit puede llegar recién para las 23:00hs del Centro de México, 00:00hs de Bogotá y 02:00hs en Buenos Aires, aproximadamente. De todas maneras, todo quedará sujeto a lo que vaya sucediendo previamente en la jornada.

Al tratarse de una velada plagada de estrellas, resulta un misterio si los duelos finalizarán con nocauts rápidos o si las historias se definirán en las tarjetas de los jueces. De cualquier manera, la organización tiene todo calculado para estar en el rango estimado del horario comentado previamente.

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En síntesis