El Mundial 2026 terminó este domingo con España campeón y la IA predijo quién ganará la próxima edición del torneo más importante del mundo a nivel selecciones.

Después de más de un mes de competencia y un total de 104 partidos disputados, el Mundial 2026 llegó a su fin y dejó un nuevo campeón del mundo. El torneo organizado en Estados Unidos, México y Canadá volvió a reunir a las mejores selecciones del planeta y cerró con una final que quedará marcada en la historia.

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España campeón del Mundo (Getty Images)

España fue la gran vencedora al derrotar a Argentina en la final, frustrando el sueño de la Albiceleste de conseguir el bicampeonato mundial tras la conquista de Qatar 2022. De esta manera, el conjunto europeo levantó su segunda Copa del Mundo y volvió a escribir su nombre entre las grandes potencias del fútbol.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente fue el mejor seleccionado del certamen. Con un futbol dominante, una identidad de juego muy marcada y una generación repleta de jóvenes figuras, España fue ampliamente superior a sus rivales y dejó en claro que, hoy por hoy, es la mejor selección del mundo.

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Con el Mundial 2026 ya en los libros de historia, en Bolavip le consultamos a la Inteligencia Artificial de Gemini cuál es su predicción para la próxima Copa del Mundo, que se disputará en 2030 entre España, Portugal y Marruecos, con los partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay.

El análisis de la Inteligencia Artificial sobre el Mundial 2030

“Mi pronóstico para el Mundial 2030 es España. Considero que llegará como la gran favorita para conquistar nuevamente la Copa del Mundo por una combinación de talento, madurez futbolística y el factor de la localía. La generación que hoy deslumbra en Europa estará atravesando el mejor momento de sus carreras. Lamine Yamal tendrá apenas 22 o 23 años, pero con una enorme experiencia en la élite, mientras que Pedri, Gavi, Pau Cubarsí y Nico Williams estarán entre los 26 y los 28 años, la edad en la que muchos futbolistas alcanzan su pico de rendimiento.”

“También creo que jugar gran parte del torneo en España será una ventaja muy importante. Contar con el apoyo de su gente en estadios como el Santiago Bernabéu o el Camp Nou puede marcar diferencias en los momentos decisivos, tal como ha sucedido históricamente con otros anfitriones.”

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“Sin embargo, no será un camino sencillo. Francia seguirá siendo uno de los máximos candidatos gracias a su extraordinaria capacidad para producir futbolistas de primer nivel. Para 2030, Kylian Mbappé tendrá 31 años y todavía podrá liderar a una selección repleta de talento joven.”

“Argentina también estará en la pelea. Aunque será el primer Mundial del recambio generacional tras Lionel Messi, considero que seguirá siendo una de las selecciones más competitivas del planeta. Claudio ‘Diablito’ Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni llegarán con la edad ideal para asumir el protagonismo, acompañados por futbolistas consolidados como Julián Álvarez y Alexis Mac Allister. Además, disputar el partido inaugural en suelo argentino le dará un impulso anímico muy importante.”

“No descartaría tampoco a Marruecos. La inversión que viene realizando en infraestructura y desarrollo de futbolistas, sumada a la ventaja de jugar como anfitrión, puede convertirlo en una de las grandes sorpresas del torneo y en un rival muy incómodo para cualquier potencia.”

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“Mi veredicto final es que España volverá a ser campeona del mundo en 2030. La continuidad de su proyecto, una generación excepcional y el impulso de jugar en casa le darán una ventaja sobre el resto. Imagino una final muy pareja frente a Francia o Argentina, pero considero que la selección española tiene hoy la mejor proyección para volver a levantar la Copa del Mundo.”

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