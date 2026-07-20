Avivan suposiciones sobre supuesto amaño en el Mundial

Durante toda la Copa del Mundo varios aficionados, entrenador y jugadores apuntaron a que Argentina tenía “comprado” el Mundial, ya que se habían omitido faltas, expulsiones y demás que los ponían con favoritismo. Sin embargo, en la final ante España, esta narrativa dio un giro total.

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De acuerdo con videos que se han filtrado en redes sociales se ve cómo los jugadores de la Albiceleste llegan a New Jersey con una actitud impresionante, pero más tarde, después de que le llaman a Lionel Scaloni afuera del vestidor, el semblante con el que salen los jugadores al campo es distinto.

¿Le robaron el Mundial a Argentina?

Nadie podía creer que los campeones del mundo no hubiera tirado a gol en un escenario así, por lo que empezó la teoría de que la derrota de Argentina estaba “vendida”. Sin embargo, las declaraciones de algunos jugadores hicieron que la afición avivara esa teoría.

De acuerdo con lo publicado por Rodrigo de Paul, utilizó una frase en la que decía: “Nuestras sonrisas molestan”, por lo que algunos aficionados aseguraron que el Mundial fue robado para ellos, aunado a las imágenes que ya se habían filtrado anteriormente.

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Sin embargo, la publicación del “Cuti” Romero continúo con toda esta especulación al detallar: “Las finales no se regalan”, como haciendo una indirecta a que tuvieron que hacerlo por petición de alguien más aunque en el contexto de sus escritos no precisamente hablan de esto.

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En síntesis