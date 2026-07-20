Esto fue lo que dijo el jugador y el DT de España donde arremetieron contra las acciones de Argentina.

El partido entre Argentina y España terminó mal después de que algunos jugadores de la Albiceleste se encararon al término del partido. Además, de que en la premiación de la Copa del Mundo, la mayoría de los jugadores argentinos les dieron la espalda. Es por ello que una de las cosas que se quería saber es qué pensaban los españoles de estas acciones.

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¿Indirectas para los argentinos?

Fue así que después del encuentro, en zona mixta Dani Olmo tuvo una oportunidad de hablar con los medios y lo cuestionaron sobre esas acciones que habían tenido los rivales al término del encuentro, por lo que el futbolista de La Roja, dejó en claro que lo importante era celebrar, pero que también debían dar un ejemplo bueno.

“Bueno… Al final, no nos importa. Creo que también es importante pensar en los valores que quieres transmitir al exterior. Somos un ejemplo para muchas generaciones, para muchos niños, y creo que ellos también deberían ser un ejemplo en todo y para lo mejor”, mencionó, haciendo hincapié en que ellos hicieron su parte y los argentinos no.

En la conferencia después del campeonato, el DT, Luis de la Fuente, detalló que habían sido un equipo bueno, con principios y con valores, destacando estas cualidades, por lo que muchos aficionados apuntaron a que estas palabras iban para los subcampeones ya que no habían demostrado nada de esto al término del encuentro.

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“Es posible y que la gente buena, solidaria, generosa, con valores, que son capaces de formar un auténtico equipo, que hemos jugado con las mejores selecciones del mundo y somos el mejor equipo del mundo, lo hemos demostrado. Este equipo se forma con buenas personas, gente solidaria, gente, insisto, con valores que anteponen el bien común y con esas personas se puede viajar seguro”. Luis de la Fuente

En síntesis