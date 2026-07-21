Tras caer en la final del Mundial 2026, la Selección Argentina quedó en la mira de la FIFA por una serie de incidentes que ahora son analizados por el organismo.

Argentina no pudo conseguir el bicampeonato del mundo tras perder por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 disputada en Estados Unidos. El único gol del encuentro llegó en el tiempo extra por intermedio de Ferrán Torres, quien le dio el título al conjunto europeo en un partido muy parejo.

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El rendimiento del equipo de Lionel Scaloni dejó mucho que desear, especialmente por lo que había mostrado a lo largo del torneo y por el recuerdo que dejó la final de Qatar 2022, cuando la Albiceleste fue ampliamente superior a Francia durante gran parte del encuentro antes de consagrarse por penales.

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Al finalizar el partido, la calentura por la derrota derivó en varios incidentes entre futbolistas de ambos equipos, empañando en parte los festejos de España. A raíz de lo sucedido, la FIFA abrió una investigación para determinar si existieron conductas que merezcan sanciones disciplinarias para integrantes de la delegación argentina.

Uno de los principales apuntados es Leandro Paredes, quien fue expulsado por conducta violenta una vez terminado el encuentro. El mediocampista protagonizó un fuerte cruce con jugadores españoles durante los festejos del campeón. Entre las acciones que serán revisadas figuran el forjeceo con Eric García y el empujón a Gavi.

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لا تحكم على ردة الفعل قبل ما تشوف مين السبب 🇦🇷🇪🇸



سبب ضرب باريديس لـ غافي؟👇

pic.twitter.com/5iO2QWN6ZM — Abokr Omar (@Abokr10) July 20, 2026

Además de Paredes, la FIFA también puso bajo la lupa a Nahuel Molina por un golpe sobre Rodri. En la investigación también aparece Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico argentino, quien le pegó un puñetazo a Dani Olmo tras el partido.

Y esto de Molina a Rodri a santo de qué fue.



En el Atleti no le recuerdo nada parecido a esto. pic.twitter.com/2fMyvxPnWN — Iván (@IvaanBlanco26) July 20, 2026

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La FIFA podría aplicar multas o suspensiones tras la investigación

Por el momento, la investigación se encuentra en etapa de análisis y todavía no existe una resolución oficial. En caso de considerar que hubo infracciones al reglamento disciplinario, la FIFA podría aplicar multas económicas o suspensiones para los involucrados.

Argentina fue sancionado con multas

Además de la investigación disciplinaria, la FIFA también aplicará una sanción económica a la Selección Argentina por las tarjetas recibidas durante la final. El organismo descontará US$75.000 de los premios obtenidos: US$40.000 por las cuatro tarjetas amarillas, US$15.000 por la doble amonestación de Enzo Fernández y US$20.000 por la tarjeta roja directa que recibió Leandro Paredes.

En sintesis

España derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026.

derrotó 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026. El delantero Ferran Torres anotó el gol de la victoria en el tiempo extra.

anotó el gol de la victoria en el tiempo extra. La FIFA investiga a Leandro Paredes, Nahuel Molina y Roberto Ayala por incidentes tras el partido.