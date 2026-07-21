Argentina no estuvo a la altura en el partido frente a España y no registró un remate al arco en los 120 minutos disputados.

España sumó su segunda estrella y Argentina no pudo defender su título en la Copa del Mundo. La Roja fue ampliamente superior en el partido y la Albiceleste hizo todo lo posible para defenderse en busca de los penales, pero Ferrán Torres terminó dándole a su equipo el gol del triunfo.

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La pobre actuación de Argentina generó muchos cuestionamientos a nivel global y especialmente en España. En este sentido, el periodista Nacho Hernáez de DAZN consideró que esta Argentina fue la peor finalista de la historia de los Mundiales.

La dura frase contra Argentina

“A mí, sinceramente, Argentina, la Argentina de la final, me parece la peor finalista de la historia de los Mundiales“, aseguró en un principio el reportero en DAZN y luego continuó con la crítica.

“Creo que a nivel de competitividad no parecía que hubieran jugado una final de Copa del Mundo, me parecía más que habían tirado el partido antes de empezar. O sea, estaban buscando los penaltis antes de empezar”, agregó Nacho Hernáez en su cuestionamiento hacia Argentina.

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Argentina no registró remates al arco en la final (Getty Images)

El equipo de Lionel Scaloni no pateó al arco en los 120 minutos disputados y solo intentó tres remates totales en todo el partido. Argentina se vio superada de principio a fin y no pudo lastimar a España salvo en los minutos finales, cuando buscó llegar al empate de manera milagrosa.

Argentina estuvo cerca con una situación en la que Pau Cubarsí despejó un centro al tiro de esquina y con un remate desviado de Giuliano Simeone, pero en la previa se esperaba mucho más de la Albiceleste.

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En síntesis