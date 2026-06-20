Estados Unidos le recorta tiempo a Irán en su país en pleno Mundial

Después de los partidos de Irán en Estados Unidos se les asignó un horario para salir del país, pero ahora se los han recortado.

Aún en pleno Mundial, parece que los problemas entre Irán y Estados Unidos no han sido pactados para que la selección iraní pueda disputar sus partidos con mayor tranquilidad en el país. Y es que en esta ocasión les han recortado el tiempo para poder permanecer en estas tierras.

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La nueva regla de Estados Unidos con Irán

En la conferencia previa al duelo ante Bélgica a disputarse mañana en Los Ángeles, el estratega del conjunto iraní, Amir Ghalenoei, dio a conocer la noticia de que ahora tendrían menos tiempo para poder regresar a Tijuana en México después de disputar sus encuentros.

En un principio se les había establecido que todo el equipo tendría 24 horas después del término del partido para salir del país y volver a tierras mexicanas, sin embargo, de última hora se les ha notificado que tienen entre 16 y 18 horas para salir de ahí.

El DT de Irán, Amir Ghalenoei, dice que el acuerdo era de darles 24 horas pero ahora serán solamente 16-18 las que estarán en suelo estadounidense. Señala que las condiciones son cada vez más complicadas. Pide que se resuelva eso para el siguiente juego.



📹 Diego Martínez pic.twitter.com/lM2v14b0jZ — REFORMA (@Reforma) June 21, 2026

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Con esto, pone en la mesa que las condiciones que se están poniendo son cada vez más complicadas para su selección y que pide que para el siguiente partido intervengan por parte de las autoridades de la FIFA para que no tengan problemas de logística por estas situaciones.

Hasta el momento nadie se ha pronunciado al respecto, por lo que tendrían que salir de manera inmediata al término del encuentro, ya que de lo contrario sería durante la madrugada que se cumple el lapso para poder abandonar Estados Unidos.

En síntesis

El estratega Amir Ghalenoei denunció restricciones de tiempo para su selección en Estados Unidos.

denunció restricciones de tiempo para su selección en Estados Unidos. Las autoridades redujeron el tiempo de salida de la selección de Irán a 16 o 18 horas .

a . El conjunto iraní disputará mañana su partido mundialista contra Bélgica en Los Ángeles.