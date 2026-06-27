Austria clasificó a 16avos de final del Mundial 2026: ¿Debió contar su último gol para eliminar a Irán?

Los europeos parecían eliminados hasta que llegó una jugada que dará la vuelta al mundo, porque privó a los iraníes de la hazaña.

El cierre del Grupo J en la Copa del Mundo dejó una de las mayores polémicas reglamentarias del torneo. En la previa, un empate en el marcador final le alcanzaba tanto a Austria como a Argelia para asegurar su clasificación a la próxima ronda de la competencia. Sin embargo, el desarrollo del partido alteró los planes por completo sobre la hora y las consecuencias directas de ese desenlace impactaron en otra zona de la tabla general.

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La jugada de la polémica en Austria vs. Argelia

La definición del compromiso se transformó en un escenario de locura durante el tiempo de descuento. El delantero Riyad Mahrez anotó el gol de la ventaja parcial 3-2 a favor de los africanos en la última jugada estipulada, pero inmediatamente después apareció Sasa Kalajdzic a los 95 minutos para decretar el empate definitivo.

El árbitro principal del juego otorgó inicialmente cuatro minutos de adición al tiempo reglamentario, pero debido a la celebración del tanto argelino optó por añadir un minuto extra en el cual se produjo la igualdad austríaca.

🇦🇹⚽ ¡CUANDO TODO PARECÍA PERDIDO… APARECIÓ KALAJDZIC! Austria se estaba quedando FUERA, pero apareció su héroe para devolverles la esperanza 🔥🙌



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La validez de ese gol modificó de forma drástica el orden de los clasificados. Con este resultado, Irán quedó fuera de la lista de los ocho mejores terceros de la fase de grupos del campeonato. Los asiáticos conservaban su lugar en la siguiente fase y clasificaban a la ronda de eliminación directa únicamente si Austria terminaba con una derrota en su partido.

De este modo, la selección de Austria accedió como escolta de zona y tendrá que jugar frente a España en los dieciseisavos de final. Por su parte, Argelia se medirá ante Suiza en busca de un boleto a los octavos de final.

En síntesis

El infartante duelo entre Argelia y Austria por el Grupo J del Mundial finalizó con un espectacular empate 3-3 en el Kansas City Stadium.

por el Grupo J del Mundial finalizó con un espectacular empate en el Kansas City Stadium. El delantero argelino Riyad Mahrez adelantó a los suyos en el minuto 93, pero el atacante europeo Saša Kalajdžić rescató la igualdad definitiva al minuto 96.

adelantó a los suyos en el minuto 93, pero el atacante europeo rescató la igualdad definitiva al minuto 96. Con este resultado, Austria clasificó a los dieciseisavos de final como escolta de la zona y será el rival oficial de España.