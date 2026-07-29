El estratega argentino fue ratificado en el cargo luego de llevar a sus dirigidos a los 16 mejores de la competencia.

El cierre del Mundial 2026 dejó un balance sumamente positivo en el ambiente futbolístico de los Estados Unidos. La cita sirvió como vitrina para medir el crecimiento real del seleccionado norteamericano ante las potencias del futbol global. Con el torneo concluido en suelo propio, la federación nacional volcó su atención hacia el futuro cercano para afianzar el proyecto deportivo.

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En ese escenario de evaluación, Mauricio Pochettino quedó en camino de acordar un nuevo contrato para extender su vínculo como entrenador principal del combinado estadounidense hasta la Copa del Mundo 2030. Salvo un inesperado cambio de opinión de último momento, el director técnico argentino de 54 años continuará al frente del banquillo norteamericano.

Mauricio Pochettino encabeza el gran sueño americano

El saldo competitivo del certamen entusiasmó a los dirigentes a pesar de la eliminación sufrida ante Bélgica en la instancia de octavos de final. Durante el desarrollo del torneo, el entrenador logró imprimir la identidad de juego pretendida a un plantel repleto de figuras de jerarquía internacional. Nombres como Christian Pulisic, Folarin Balogun y Weston McKennie respondieron con creces al estilo colectivo propuesto.

Mauricio Pochettino busca hacer historia con Estados Unidos. (GETTY IMAGES)

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De cara al nuevo período, el objetivo principal del proyecto residirá en consolidar el dominio absoluto en la Concacaf frente a México en el clásico regional. La regularidad en el ámbito local se presenta como la plataforma necesaria para sostener las aspiraciones del grupo en el plano internacional.

Más allá del ámbito continental, el gran sueño de la federación pasa por dar un salto definitivo en la Copa América ante los seleccionados más importantes del planeta. El plantel norteamericano buscará competir de igual a igual frente a los gigantes del hemisferio sur en los próximos compromisos internacionales. Con la renovación de Pochettino al caer, Estados Unidos garantiza la estabilidad táctica requerida para transformar el potencial de sus jóvenes estrellas en títulos oficiales.

En síntesis

Mauricio Pochettino acordará un nuevo contrato como entrenador principal del seleccionado de Estados Unidos.

acordará un nuevo contrato como entrenador principal del seleccionado de Estados Unidos. El director técnico de 54 años extenderá su vínculo hasta la Copa Mundial 2030.

extenderá su vínculo hasta la Copa Mundial 2030. El combinado estadounidense fue eliminado por Bélgica en los octavos de final del Mundial.