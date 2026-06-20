Los clasificados a los 16vos del Mundial 2026

Estas son las selecciones que ya tienen un lugar asegurado en los dieciseisavos del Mundial.

Estamos ya en la segunda ronda de la fase de grupos en la Copa del Mundo 2026, por lo que hay 3 selecciones que ya se han conseguido su clasificación a los dieciseisavos de la competencia, tras sus primeros dos resultados, por lo que hay países que aún los pelean y otros que ya preparan las maletas para volver después de su tercer juego.

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Es por eso que el día de hoy sábado 20 de junio, Bolavip México te trae a las selecciones que ya tienen su clasificación a los 16vos en cada uno de los grupos y la manera en la cual lo han conseguido. Así que lo que pase en el tercer partido ya no los quita de la siguiente ronda, tras los buenos resultados que obtuvieron en la primera y segunda ronda.

México (Grupo A)

Selección de México primeros clasificados a 16vos (Photo by Luke Hales/Getty Images)

La escuadra de Javier Aguirre ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final en el Mundial después de sumar dos victorias; la primera de ellas fue de 2-0 ante Sudáfrica y la segunda de 1-0 frente a Corea del Sur, por lo que sumó ya 6 puntos y se mantiene como líder del grupo por encima de los coreanos con 3 unidades, Chequia y los sudafricanos con 1 punto.

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Estados Unidos (Grupo D)

Estados Unidos, los segundos clasificados a dieciseisavos (Photo by Jamie Squire/Getty Images)

Otro de los anfitriones ya tiene su lugar asegurado en la siguiente ronda luego de golear en su primer partido ante Paraguay con un 4-1 en el marcador; y en su segundo duelo vencer a Australia 2-0. De esta manera se fueron punteros con 6 unidades también, por encima de los australianos y paraguayos que suman 3 puntos y de Turquía que con cero unidades se despidió del Mundial.

Alemania (Grupo E)

Tercer clasificado a 16vos de final: Alemania (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

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El único cuadro que empezó su camino con goleada ya está en los 16vos de final, puesto que en su primer juego vencieron 7-1 a Curazao y hoy aseguraron su sitio luego del 2-1 ante Costa de Marfil. Aunque este duelo se les complicó mucho sacaron el resultado y sumaron ya los 6 puntos clave, por encima de los 3 de los marfileños, y de Ecuador y los curazoleños con un punto.

A lo largo de los siguientes encuentros iremos actualizando las selecciones clasificadas.

En síntesis