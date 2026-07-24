Leandro Paredes se pronuncia sobre las teorías conspirativas del Mundial: “Nos queda el sabor amargo”

Leandro Paredes volvió a las canchas a menos de una semana de haber disputado la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. La derrota de la Albiceleste a manos de España en Nueva York estuvo rodeada de un sinfín de teorías conspirativas que indicaban que los jugadores habían sido obligados a entregar el partido y precisamente sobre esto fue consultado el mediocampista de 32 años.
Tras el triunfo de Boca Juniors ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, Paredes -quien dio la asistencia para el único gol del partido- pasó por zona mixta y se detuvo a hablar sobre el tema que acaparó las redes sociales en los últimos días.
La respuesta de Leandro Paredes a la pregunta por las teorias conspirativas sobre la final del Mundial 2026
“Son cosas a las que nosotros no le damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, de que la final de España fue superior, mereció ganar, mereció ser campeón. Felicitar a ellos”, contestó sin rodeos el centrocampista de Boca Juniors.
Acto seguido, completó: “De nuestra parte nos queda obviamente el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograr el objetivo, pero al mismo tiempo orgulloso porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido, hasta el último segundo”. Y cerró ante la repregunta: “Nosotros no tenemos que aclarar nada”.
🇦🇷🇪🇸 "ESPAÑA FUE UN JUSTO CAMPEÓN", LEANDRO PAREDES HABLÓ CON OLÉ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS POST FINAL DEL MUNDIAL— Diario Olé (@DiarioOle) July 24, 2026
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De esta manera, el exjugador de Juventus y PSG -entre otros- dejó en claro que no sucedió nada ajeno a lo futbolístico en la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo. Cabe recordar que Paredes ingresó en el segundo tiempo de dicho encuentro con España y recibió una tarjeta amarilla.
Los mejores memes de las teorías conspirativas argentinas sobre la supuesta final arreglada para España
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En síntesis
- Leandro Paredes asistió un gol en el triunfo de Boca por la Copa Sudamericana.
- El mediocampista de 32 años desmintió los rumores conspiranoicos de la Copa del Mundo.
- España venció a la Argentina en la final del Mundial 2026 en Nueva York.