Leandro Paredes se pronuncia sobre las teorías conspirativas del Mundial: “Nos queda el sabor amargo”

El mediocampista de la Selección Argentina no descansó tras la final y volvió a los terrenos de juego este jueves para disputar la Copa Sudamericana con Boca.

Leandro Paredes volvió a las canchas a menos de una semana de haber disputado la final del Mundial 2026 con la Selección Argentina. La derrota de la Albiceleste a manos de España en Nueva York estuvo rodeada de un sinfín de teorías conspirativas que indicaban que los jugadores habían sido obligados a entregar el partido y precisamente sobre esto fue consultado el mediocampista de 32 años.

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Tras el triunfo de Boca Juniors ante O’Higgins por la Copa Sudamericana, Paredes -quien dio la asistencia para el único gol del partido- pasó por zona mixta y se detuvo a hablar sobre el tema que acaparó las redes sociales en los últimos días.

La respuesta de Leandro Paredes a la pregunta por las teorias conspirativas sobre la final del Mundial 2026

“Son cosas a las que nosotros no le damos bola. Somos conscientes de que hicimos un gran Mundial, de que la final de España fue superior, mereció ganar, mereció ser campeón. Felicitar a ellos”, contestó sin rodeos el centrocampista de Boca Juniors.

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Acto seguido, completó: “De nuestra parte nos queda obviamente el sabor amargo de estar tan cerca y no poder lograr el objetivo, pero al mismo tiempo orgulloso porque dimos hasta lo que no teníamos en cada partido, hasta el último segundo”. Y cerró ante la repregunta: “Nosotros no tenemos que aclarar nada”.

🇦🇷🇪🇸 "ESPAÑA FUE UN JUSTO CAMPEÓN", LEANDRO PAREDES HABLÓ CON OLÉ SOBRE LAS TEORÍAS CONSPIRATIVAS POST FINAL DEL MUNDIAL



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De esta manera, el exjugador de Juventus y PSG -entre otros- dejó en claro que no sucedió nada ajeno a lo futbolístico en la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo. Cabe recordar que Paredes ingresó en el segundo tiempo de dicho encuentro con España y recibió una tarjeta amarilla.

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En síntesis