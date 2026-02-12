Estadio Jalisco de Atlas no acató un pedido de FIFA y se quedó sin eventos para el Mundial 2026

México sabe que las sedes con las que contará para albergar el Mundial 2026 son el Estadio Banorte, el Akron y el BBVA de Rayados, pero eso solo para disputar encuentros oficiales. En relación a los centros de entrenamiento, el país ya recibió dos noticias negativas y comienza a quedarse sin bases para ofrecer lugares de preparación.

La razón por la que el Estadio Jalisco no será mundialista

En esta oportunidad, se reveló que el Estadio Jalisco, el cual utiliza Atlas para ser local en la Liga MX, no fue habilitado por FIFA. El recinto decidió ofrecerse como una alternativa para quien quisiera utilizar sus instalaciones, pero el ente máximo regulador del futbol determinó que no estaban dadas las condiciones, que debía reemplazar por completo su césped porque este no cumplía con la reglamentación.

“En la revisión que hizo FIFA recomendó que se levantará la cancha en su totalidad y se colocará un nuevo césped para que pudiera ser contemplado como sede de entrenamiento, el costo tendría que ser cubierto por Clubes Unidos, ante tal situación se hicieron a lado y el Jalisco ni siquiera sede de entrenamiento será”, expresó el columnista de Mediotiempo, David Medrano.

A su vez, esto se suma a la mala noticia que recibió otro recinto histórico. El Estadio Cuauhtémoc fue rechazado por Corea del Sur y Sudáfrica, integrantes del Grupo A junto a la Selección Mexicana, aunque para esta sede todavía cabe la posibilidad de que sea elegida por alguna nación que clasifique a la Copa del Mundo 2026.

Aún se desconoce si algún estadio oficial de la Liga MX será incluido en la preparación de cualquiera de los integrantes de la Copa del Mundo. La buena noticia y que sirvió para recuperar el clima festivo está relacionada a las remodelaciones del Banorte, el viejo Azteca, que ya está en la recta final de su preparación, con el césped dejado en óptimas condiciones.

