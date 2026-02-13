No es fácil ganar dos torneos seguidos en el futbol mexicano, y mucho menos, tres al hilo. Toluca, vigente bicampeón, está en esa persecución del ‘tri’, pero hoy atraviesa una etapa de reestructuración y búsqueda del mejor funcionamiento. El cuadro escarlata aún no ha tenido grandes partidos en este 2026, pero para ello continúa trabajando.

En este comienzo del Clausura 2026, los ‘Diablos Rojos’ acumulan dos victorias y tres empates en cinco presentaciones. Si bien son uno de los equipos invictos en el certamen, marchan en el 6° puesto de la tabla de posiciones, a seis puntos de la cima. Así, tendrán que hacer una buena cosecha en estas fechas para acercarse al líder Chivas.

Parte de esta actualidad donde todavía no ha brillado este año, reside en las constantes bajas que ha tenido en este inicio del año, sobre todo en ofensiva. Desde una instancia muy temprana del campeonato, Toluca ha perdido soldados a causa de diferentes cuestiones físicas, que les han impedido ser parte. Y eso repercutió en el equipo.

Toluca sale sin Helinho para el duelo ante los de Tijuana [Foto: Getty]

De cara al partido de este viernes, el conjunto escarlata ha sumado otra ausencia sensible. Helinho no estará disponible esta noche ante Xolos, para disputar el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Nemesio Diez. El delantero brasileño quedó fuera de la convocatoria y no aparecerá ni siquiera como alternativa en el banco de suplentes.

Según reveló Andrés González, periodista que se ocupa de la cobertura del Toluca, el atacante sufrió una lesión muscular y se entrena diferenciado. Por ese motivo, no puede formar parte del grupo que afrontará el compromiso ante los de Tijuana. Otro futbolista que se suma a la enfermería del campeón del futbol mexicano este semestre.

Lo cierto es que Helinho será baja por tercer partido consecutivo: ya había sido baja ante Cruz Azul y ante Puebla, luego de haber jugado solo media hora ante Tigres, donde recibió el golpe que comenzó a causarle dolores. No obstante, esta se trataría de una lesión nueva. El dato fuerte es que en su ausencia, Toluca marcó un sólo gol en esos dos juegos y medio que no participó.

Para colmo, el brasileño no será la única figura que estará relegada del cotejo ante Xolos de este viernes. Alexis Vega y Nicolás Castro tampoco participarán del partido ante Tijuana, y se suman a Helinho como los que seguirán el juego desde afuera. Bajo estas circunstancias, Antonio Mohamed tendrá que meter mano en el equipo. ¿Una posible delantera? Pavel Pérez, Canelo Angulo, Sebastián Córdova, y Paulinho. Con las variantes restantes, el ‘Turco’ deberá resolver el problema de la falta de gol.