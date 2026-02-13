Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Puebla y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 13 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

El equipo a cargo de Albert Espigares viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Xolos. Con 5 unidades, la institución albiazul necesita ganar para salir del fondo de la tabla y soñar con evitar la multa del cociente.

Del lado del equipo dirigido por Efraín Juárez, arriba luego de iguala 2-2 fuera de casa contra Atlas. Con 9 unidades, el equipo capitalino también va por la victoria para no perderle pisada a Chivas, que con 15 puntos es el líder de la tabla con puntaje ideal.

La alineación confirmada de Puebla vs. Pumas UNAM

Ricardo Gutiérrez

Nicolás Díaz

Eduardo Navarro

Luis Gabriel Rey

Iker Moreno

Juan Vargas

Kevin Velasco

Carlos Baltazar

Edgar Guerra

Esteban Lozano

Emiliano Gómez

DT: Albert Espigares

La alineación confirmada de Pumas UNAM vs. Puebla

Keylor Navas

Álvaro Angulo

Nathan Silva

Rubén Duarte

Rodrigo López

César Garza

Alan Medina

Jordan Carrillo

Pedro Vite

Guillermo Martinez

Robert Morales

DT: Efraín Juárez