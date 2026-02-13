Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX, Puebla y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 13 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.
El equipo a cargo de Albert Espigares viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Xolos. Con 5 unidades, la institución albiazul necesita ganar para salir del fondo de la tabla y soñar con evitar la multa del cociente.
Del lado del equipo dirigido por Efraín Juárez, arriba luego de iguala 2-2 fuera de casa contra Atlas. Con 9 unidades, el equipo capitalino también va por la victoria para no perderle pisada a Chivas, que con 15 puntos es el líder de la tabla con puntaje ideal.
La alineación confirmada de Puebla vs. Pumas UNAM
- Ricardo Gutiérrez
- Nicolás Díaz
- Eduardo Navarro
- Luis Gabriel Rey
- Iker Moreno
- Juan Vargas
- Kevin Velasco
- Carlos Baltazar
- Edgar Guerra
- Esteban Lozano
- Emiliano Gómez
- DT: Albert Espigares
La alineación confirmada de Pumas UNAM vs. Puebla
- Keylor Navas
- Álvaro Angulo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Rodrigo López
- César Garza
- Alan Medina
- Jordan Carrillo
- Pedro Vite
- Guillermo Martinez
- Robert Morales
- DT: Efraín Juárez
