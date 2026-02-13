Es tendencia:
Las alineaciones confirmadas de Puebla vs. Pumas UNAM por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX

Los Franjiazules y los Universitarios se enfrentan por una nueva jornada del torneo de la Primera División de México.

Por Agustín Zabaleta

Puebla y Pumas UNAM se enfrentan por una nueva jornada de la Liga MX
Por la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MXPuebla y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 13 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. Los dos conjuntos van por los tres puntos para escalar en la tabla de posiciones.

El equipo a cargo de Albert Espigares viene de empatar por 0-0 en condición de visitante la fecha anterior ante Xolos. Con 5 unidades, la institución albiazul necesita ganar para salir del fondo de la tabla y soñar con evitar la multa del cociente.

Del lado del equipo dirigido por Efraín Juárez, arriba luego de iguala 2-2 fuera de casa contra Atlas. Con 9 unidades, el equipo capitalino también va por la victoria para no perderle pisada a Chivas, que con 15 puntos es el líder de la tabla con puntaje ideal.

La alineación confirmada de Puebla vs. Pumas UNAM

  • Ricardo Gutiérrez
  • Nicolás Díaz
  • Eduardo Navarro
  • Luis Gabriel Rey
  • Iker Moreno
  • Juan Vargas
  • Kevin Velasco
  • Carlos Baltazar
  • Edgar Guerra
  • Esteban Lozano
  • Emiliano Gómez
  • DT: Albert Espigares
La alineación confirmada de Pumas UNAM vs. Puebla

  • Keylor Navas
  • Álvaro Angulo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Rodrigo López
  • César Garza
  • Alan Medina
  • Jordan Carrillo
  • Pedro Vite
  • Guillermo Martinez
  • Robert Morales
  • DT: Efraín Juárez
