¡Insólito! Estados Unidos le prohíbe el ingreso a Breel Embolo, figura de Suiza, para disputar el Mundial 2026

Por una condena legal, el centrodelantero se encuentra a contrarreloj para llegar a la gran cita.

No es momento para contratiempos, pero a la selección de Suiza le llegó el menos esperado. Su figura principal y referencia de ataque, Breel Embolo, podría quedarse sin Mundial 2026 luego de que Estados Unidos le prohibiera el ingreso y obligó a los europeos a comenzar a trabajar con desespero para solucionar la situación del centrodelantero.

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Suiza es una de las grandes candidatas a destacarse como selección revelación en la Copa del Mundo. Tras realizar una Eliminatorias excelentes y conseguir la clasificación a la gran cita, el planeta del deporte centró sus ojos en un elenco que tiene la figura destacada de Embolo, quien se transformó en la principal arma ofensiva de los europeos.

El antiguo conflicto que persigue a Breel Embolo

Con cuatro goles en seis partidos, consolidó su figura en el seleccionado suizo y se ganó un lugar en la alineación titular. Sin embargo, en las últimas horas el jugador del Rennes de Francia se convirtió en protagonista de un escándalo.

Breel Embolo es una de las grandes figuras de Suiza. (GETTY IMAGES)

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Para entender el origen del conflicto que le impide a Embolo viajar a Estados Unidos, hay que trasladarse hasta el 2018. Hace casi una década, el futbolista protagonista de un confuso episodio en Basilea en el que fue declarado culpable en abril de este año y condenado a pagar una multa económica de 137.000 euros.

Los antecedentes penales de Embolo están a la vista de las autoridades, por lo que no existió una excepción a la hora de autorizar o no su ingreso a Norteamérica. En ese sentido, aquellos que le negaron la entrada al suizo serán los mismos que deberán definir si aceptan el pedido de visado de urgencia que realizó el propio Embolo en compañía con la Federación Suiza de Futbol. Para el jugador, lo único que resta es esperar una respuesta positiva que le permita representar a su nación ante el mundo.

En síntesis

Breel Embolo podría perderse el Mundial 2026 tras prohibírsele el ingreso a Estados Unidos.

podría perderse el Mundial 2026 tras a Estados Unidos. La Federación Suiza de Futbol y el delantero solicitaron un visado de urgencia norteamericano.

y el delantero solicitaron un visado de urgencia norteamericano. El atacante del Rennes posee antecedentes penales tras ser declarado culpable en abril.