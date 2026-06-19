Luego de la caída de esta noche, los aficionados se preguntan si los europeos ya no tienen posibilidades.

En un estadio San Francisco Bay Area colmado de fanáticos de punta a punta, Paraguay venció por 1-0 a Turquía, en un partido donde ocurrió absolutamente de todo. En un duelo de necesitados, la victoria fue para el seleccionado sudamericano, que jugó un tiempo completo con un hombre menos a causa de una expulsión.

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La ‘Albirroja’ lo ganó desde el vestidor mismo. Pasado el minuto de juego, Matías Galarza Fonda marcó el único gol del partido, con un tiro rasante espectacular desde afuera del área. En el cierre del primer tiempo, Miguel Almirón vio la tarjeta roja en Paraguay y complicó el panorama, pero Turquía nunca pudo ser suficientemente incisivo.

Con este resultado que estaba en los libros de unos pocos, Turquía quedó eliminado del Mundial 2026 en fase de grupos. El elenco europeo perdió ante Australia en el debut oficial, volvió a perder esta noche pero ante Paraguay, y con dos caídas al hilo, está afuera de todo. Jugará la última fecha solo por el honor pero no por clasificarse.

Turquía perdió dos de dos y está afuera del Mundial [Foto: Getty]

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La Selección de Turquía ya no cuenta con chances matemáticas de avanzar en el Mundial 2026 ya que el criterio del “desempate olímpico” lo deja con las manos vacías. Por más que gane el último partido, quedaría igualado con Paraguay y Australia (3 puntos todos), pero como cayó en el duelo directo con ambos, queda relegado al 4° y último lugar.

De este modo, el Grupo D del Mundial 2026 ha quedado de la siguiente manera de cara a la tercera jornada:

Estados Unidos – 6 puntos (primer puesto asegurado). Australia – 3 puntos (puede ser segundo o tercero). Paraguay – 3 puntos (puede ser segundo o tercero). Australia – 0 puntos (eliminado).

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En la tercera y última jornada del Grupo D, Australia irá ante Paraguay y Estados Unidos irá ante Turquía. Así, el plato fuerte será entre el segundo y tercero de la zona, que definirán entre sí las posiciones finales de la zona. El que finalice como escolta clasificará a 16avos del Mundial 2026, mientras que el que acabe en tercer lugar dependerá si queda o no entre los mejores terceros.

El gol de Matías Galarza Fonda que eliminó a Turquía del Mundial 2026: