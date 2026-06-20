Quién pelea HOY sábado 20 de junio de 2026 en UFC: horarios y cómo ver los combates EN VIVO

Luego de lo que fue la exitosa velada de UFC en la Casa Blanca con combates que pasaron a la historia grande del deporte, la actividad de la compañía no planea tomarse un descanso. Por ese motivo, este sábado 20 de junio está todo listo para disfrutar de un show que promete grandes combates de principio a fin en Las Vegas.
Los protagonistas más destacados del fin de semana serán Manel Kape y Kyoji Horiguchi, quienes se medirán en un interesante encuentro del peso mosca. El octágono pondrá frente a frente al segundo contra el quinto mejor ranqueado de las 125 libras, por lo que el enfrentamiento es fundamental para determinar las posibilidades titulares de uno y otro en el futuro.
La transmisión oficial de toda la cartelera estará disponible a través de la plataforma Paramount+. En cuanto a los horarios para no perderse ningún detalle, las acciones en el octágono arrancarán de manera oficial a las 15:00hs del Centro de México, las 16:00hs en Bogotá y las 18:00hs de Buenos Aires.
Las peleas más destacadas del sábado 20 de junio en UFC:
- Otari Tanzilovi vs. Shane Collins | Peso pluma
– Horario: 15:00hs del Centro de México aproximadamente
– Transmisión: Paramount+
- Luana Santos vs. Karol Rosa | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Otari Tanzilovi vs. Shane Collins
– Transmisión: Paramount+
- Levan Chokheli vs. Leon Shahbazyan | Peso wélter
– Horario: a continuación de Luana Santos vs. Karol Rosa
– Transmisión: Paramount+
- Michael Aswell Jr. vs. Gastón Bolaños | Peso pluma
– Horario: a continuación de Levan Chokheli vs. Leon Shahbazyan
– Transmisión: Paramount+
- Mitch Raposo vs. Allan Nascimento | Peso mosca
– Horario: a continuación de Michael Aswell Jr. vs. Gaston Bolanos
– Transmisión: Paramount+
- Melissa Mullins vs. Bia Mesquita | Peso gallo femenino
– Horario: a continuación de Mitch Raposo vs. Allan Nascimento
– Transmisión: Paramount+
- Kevin Borjas vs. André Lima | Peso mosca
– Horario: a continuación de Melissa Mullins vs. Bia Mesquita
– Transmisión: Paramount+
- Andre Fili vs. Vinicius Oliveira | Peso pluma
– Horario: a continuación de Kevin Borjas vs. André Lima
– Transmisión: Paramount+
- Murtazali Magomedov vs. Melsik Baghdasaryan | Peso pluma
– Horario: a continuación de Andre Fili vs. Vinicius Oliveira
– Transmisión: Paramount+
- Christian Rodriguez vs. Hyder Amil | Peso pluma
– Horario: a continuación de Murtazali Magomedov vs. Melsik Baghdasaryan
– Transmisión: Paramount+
- Navajo Stirling vs. Ion Cutelaba | Peso semipesado
– Horario: a continuación de Christian Rodriguez vs. Hyder Amil
– Transmisión: Paramount+
- Kyoji Horiguchi vs. Manel Kape | Peso mosca
– Horario: a continuación de Navajo Stirling vs. Ion Cutelaba
– Transmisión: Paramount+
En síntesis
- UFC celebra un show este sábado 20 de junio en Las Vegas.
- Manel Kape y Kyoji Horiguchi se enfrentan en el combate estelar de peso mosca.
- La transmisión del evento estará disponible en exclusiva a través de Paramount+.