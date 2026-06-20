Quién pelea HOY sábado 20 de junio de 2026 en box: horarios y cómo ver EN VIVO las veladas

Revisa la acción más destacada de este fin de semana para que no te pierdas de nada.

La segunda mitad del año del boxeo avanza a paso firme. Tras lo que la contundente victoria de Jesse Rodríguez sobre Antonio Vargas el pasado fin de semana, este sábado 20 de junio la acción no se detiene. En el corazón de Europa, una nueva cartelera busca campeón del mundo, por lo que el espectáculo está garantizado.

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El protagonista más destacado del día será Ryan Garner. El inglés de 28 años se enfrentará a Michael Magnesi con el título interino CMB del peso superpluma en juego. La división busca un nuevo campeón y el show está listo para cumplir con las expectativas de los fanáticos que prometen colmar el Estadio St Mary’s de Inglaterra.

El inicio de la jornada está previsto para las 09:00hs del Centro de México, 10:00hs de Bogotá y 12:00hs de Buenos Aires, aunque la pelea estelar se espera para las 14:00hs de CDMX. Toda la jornada del día podrá ser seguida de principio a fin mediante DAZN de manera exclusiva.

Las peleas más destacadas de este sábado 20 de junio:

Liam Dillon vs. Lasha Guruli | Peso superligero

| Peso superligero Ryszard Lewicki vs. Taylor Bevan | Peso supermedio

| Peso supermedio Bradley Goldsmith vs. Brad Pauls | Peso medio (Título Internacional FIB)

| Peso medio (Título Internacional FIB) Lyndon Arthur vs. Lewis Edmondson | Peso semipesado

| Peso semipesado Michael Magnesi vs. Ryan Garner | Peso superpluma

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En síntesis