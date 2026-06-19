El '10' de la Selección Paraguaya fue expulsado de forma increíble y esto es lo que dice el reglamento al respecto.

Cuanto todas las cámaras apuntaban a Galarza Fonda por su gol tempranero, Miguel Almirón le quitó increíblemente el centro de la escena en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El delantero fue expulsado y dejó a Paraguay con diez hombres, cuando la ‘Albirroja’ tenía controlado en líneas generales un partido muy, muy caliente.

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Sobre el cierre del primer tiempo del juego ante Turquía, el talentoso atacante se tapó la boca para insultar a Mert Muldur y el árbitro Iván Barton no dudó en mostrarle la tarjeta roja. La jugada fue advertida por el propio futbolista turco, el VAR lo llamó a revisar la acción y cuando revisó lo sucedido, el juez echó al jugador paraguayo.

Esta decisión del juez principal está reglamentada: forma parte de la “Ley Prestianni”, que impide a los futbolistas taparse la boca mientras están disputando el partido. Surgió tras el polémico episodio entre Gianluca Prestianni y Vinicius Jr en Champions League, luego de lo cual FIFA lo sumó a sus libros. A partir de la Copa del Mundo, es una pauta válida.

Almirón se marchó directo al vestidor tras la roja [Foto: Getty]

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A raíz de esta expulsión, Miguel Almirón no solo se quedó sin jugar la segunda mitad del partido, sino que además sufrirá un castigo a futuro en el Mundial 2026. En principio, se perderá el duelo decisivo del Grupo D ante Australia. Sin embargo, la sanción podría ir más allá, en caso de que Paraguay logre clasificarse a la fase final del torneo.

De acuerdo a la normativa oficial de FIFA que se tiene en cuenta para todo lo que suceda en el Mundial 2026, no hay una cantidad de juegos fija de suspensión para este tipo de acciones. La Casa Madre del futbol no establece un plazo concreto de partidos que el futbolista responsable de esa situación tenga que cumplir reglamentariamente.

En base a lo que señala el ordenamiento de la Federación, en el caso de acontecimientos como el de Miguel Almirón, la acción se eleva a análisis del Comité Disciplinario, que determinará la sanción final. Generalmente, si se comprueba que se realizó un comentario discriminador al taparse la boca, el castigo es más grave. De no ser así, puede ser más leve y evitar quedarse más tiempo fuera del equipo.

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El momento de la expulsión de Miguel Almirón en Paraguay vs. Turquía: