Turquía y Paraguay entregarán una propuesta espectacular para todos los fans, cuando se enfrenten este viernes 19 de junio, por la jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026. Para ambos seleccionados, se trata de un compromiso que puede cambiar el rumbo de su participación en esta edición de la competencia, según el resultado final del mismo.

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Los dos contrincantes llegan al juego sin puntos tras perder en su debut: los ‘Ay-Yıldızlılar’ cayeron por 2-0 ante Australia y la ‘Albirroja’ fue derrotado por 4-1 ante Estados Unidos. Sin unidades y anímicamente golpeados luego de sus respectivos estrenos adversos, el cruce se vuelve vital desde ya en la pelea por seguir con vida en la Copa.

El margen luce estrecho. Turquía llega un paso por delante, pero el partido no será un trámite: el contexto del grupo, la urgencia de ambos y el perfil físico de Paraguay anticipan un duelo apretado. Con ese contexto, en Bolavip consultamos a la Inteligencia Artificial para buscar la proyección más consistente y el resultado más semejante al encuentro.

El veredicto de la IA para Turquía vs. Paraguay por el Mundial 2026:

“Turquía 1-0 Paraguay”: ese fue el pronóstico de la tecnología luego de cruzar más de veinte factores que rodean el encuentro de la jornada 2 del Grupo D del Mundial 2026. La Inteligencia Artificial pone al equipo de Vincenzo Montella un paso adelante del de Gustavo Alfaro, pero por una diferencia mínima que le daría la ventaja en el resultado.

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Según la IA, Paraguay es el menos favorito de los dos [Foto: Getty]

Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Turquía sobre Paraguay:

Ligero favoritismo y partido de pocos goles: Mientras considera que Turquía es candidato en el partido, como es un duelo con mucho en juego, se cree que no habrá muchas anotaciones. Será un partido de desarrollo cerrado, friccionado y muy áspero entre ambas selecciones.

Mientras considera que Turquía es candidato en el partido, como es un duelo con mucho en juego, se cree que no habrá muchas anotaciones. Será un partido de desarrollo cerrado, friccionado y muy áspero entre ambas selecciones. Mayor producción ofensiva reciente: aunque perdió en su estreno, Turquía mostró mayor generación de peligro con 1.83 xG (goles esperados) ante Australia. Paraguay, en cambio, produjo 0.56 xG en su caída con Estados Unidos. Esa diferencia no garantiza comodidad, pero sí sostiene la idea de un equipo turco con más herramientas para fabricar la jugada que rompa el cero.

aunque perdió en su estreno, Turquía mostró mayor generación de peligro con 1.83 xG (goles esperados) ante Australia. Paraguay, en cambio, produjo 0.56 xG en su caída con Estados Unidos. Esa diferencia no garantiza comodidad, pero sí sostiene la idea de un equipo turco con más herramientas para fabricar la jugada que rompa el cero. Más variantes ofensivas, sin borrar la resistencia paraguaya: Arda Güler, Kenan Yildiz, Kerem Akturkoglu, Orgun Kocku y Hakan Calhanoglu son los ejes del ataque proyectado del lado turco. Paraguay, aun así, tiene argumentos para incomodar: puede llevar el partido a un terreno físico, intenso y de pocos espacios, suficiente para sostener la idea de un marcador ajustado.

Qué dijo la IA sobre Turquía vs. Paraguay en el Mundial 2026:

El 1-0 se sostiene en una combinación bastante clara: favoritismo leve de Turquía, mejores sensaciones ofensivas en el arranque del torneo y la expectativa de un partido apretado. No hace falta vender una superioridad enorme para justificar el pronóstico; alcanza con leer que el equipo turco generó más, tiene más creatividad en los últimos metros y llega con nombres capaces de inclinar la balanza.

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Eso no significa que Paraguay llegue sin armas para competir. La ‘Albirroja’ tiene el perfil ideal para ensuciar el partido, defender con solidez y llevar el juego a un terreno de mucho roce. De hecho, los pronósticos internacionales apuntan a un duelo parejo, con momentos de dominio turco, pero también con un rival capaz de mantenerse con vida durante largos tramos. Por eso, el 1-0 luce bastante más coherente que un triunfo amplio.

Cómo llegan Turquía y Paraguay al partido del Mundial 2026:

Turquía marcha en el 3° lugar del Grupo D con 0 puntos y una diferencia de goles de -2 después de la derrota 0-2 ante Australia en la primera fecha. En la previa del partido no se reportan bajas confirmadas ni jugadores en riesgo de suspensión para Turquía, y su once proyectado se perfila con un 4-2-3-1 con nombres como Ugurcan Cakir, Hakan Calhanoglu, Arda Güler, Kerem Akturkoglu y Kenan Yildiz. Llega, además, con 5 días completos de descanso.

Paraguay se ubica en el 4° puesto del Grupo D con 0 puntos y una diferencia de goles de -3 tras la caída por 1-4 frente a Estados Unidos en el estreno. Se espera que formen con un 4-4-2 con Miguel Almirón, Diego Gómez, Julio Enciso e Isidro Pitta como nombres principales. Reportes señalan a Gustavo Caballero y Ramón Sosa como bajas por lesión, contra una enfermería vacía de su oponente de turno. Por su parte, llega con 6 días completos de descanso.