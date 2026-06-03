¿Retrasos y suspensiones de partidos durante el Mundial en Estados Unidos?

Este martes estaba previsto el duelo amistoso de Haití vs Nueva Zelanda en Miami. La hora a la que iniciaba era a las 18:00 horas del centro de México, pero no pudo comenzar, sino 36 minutos después debido a la tormenta eléctrica. Esto encendió las alarmas con los partidos que se vienen del Mundial 2026, ya que en su mayoría se juegan en Estados Unidos.

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Hay que recordar que durante el Mundial de Clubes esta fue una de las constantes que hizo que varios encuentros se reprogramaran. Esto podría no sólo afectar algunas cuestiones comerciales y de logística, sino que en cuestión de tiempos para la recuperación de algunos jugadores podría tener cierto impacto por vuelos y demás cuestiones.

¿Por qué sólo en Estados Unidos?

Y es que de acuerdo con lo mencionado por autoridades en este país, exclusivamente en Estados Unidos existe esta norma que no permite que los eventos al aire libre se lleven a cabo si hay tormentas eléctricas a 3 millas a la redonda, por lo que en caso de que esto se determine antes de los encuentros del Mundial no se podrán llevar a cabo.

¿Cómo puede perjudicar?

Como lo mencionamos es algo exclusivo en este país, por lo que aquí podría intervenir la FIFA debido a que si la mayoría de partidos se reprograman pueden tener un efecto adverso en diversas situaciones. Y es que se ha planteado que habrá pausas de rehidratación, por lo que esos son minutos extra dentro de un partido que de principio se retrasó.

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Los vuelos de los jugadores que quizá deben trasladarse a otras ciudades pueden tener complicaciones e impactar de manera física. Es por ello que con antelación se tendrían que estar tomando acciones para evitar estas situaciones, tomando en cuenta que los horarios ya están establecidos y que son las épocas en las que más tormentas eléctricas se presentan.

En síntesis