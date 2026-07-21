La Selección Argentina quedó muy golpeada tras la derrota en la final del Mundial 2026 frente a España. La Albiceleste tenía la ilusión de conseguir el bicampeonato y volver a llevar la Copa del Mundo al país, pero terminó cayendo por la mínima.
Luego del encuentro, varios jugadores compartieron sentidos mensajes en sus redes sociales, conscientes de que habían dejado pasar una oportunidad única para seguir haciendo historia con la camiseta argentina. Uno de los que más llamó la atención fue Emiliano “Dibu” Martínez, una de las grandes figuras del equipo de Lionel Scaloni.
El arquero sorprendió con sus palabras al dejar abierta la posibilidad de retirarse de la Selección Argentina. En su publicación reconoció el enorme dolor por la derrota y aseguró que ahora deberá reflexionar sobre su futuro con la Albiceleste, una frase que rápidamente generó preocupación entre los hinchas.
🔴 ¿EL DIBU MARTÍNEZ SE RETIRA DE LA SELECCIÓN?— Radio Rivadavia (@Rivadavia630) July 21, 2026
👉 Maximiliano Benozzi (@maxibenozzi ) habló con Ignacio Ortelli (@ignacioortelli ) sobre las repercusiones de los jugadores post derrota en la Final del Mundial contra España. pic.twitter.com/3Hea8Ef6Me
El duro mensaje de Dibu Martínez
“Soñé con que la ganábamos de vuelta, soñé con traerla a Argentina y hacer historia una vez más. La verdad, el dolor es difícil de explicar. Queda reflexionar sobre muchas cosas y ver cómo se sigue hacia adelante y si es momento de dar un paso al costado“, comentó en primer lugar.
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Y luego siguió: “Lo siento mucho. Realmente intenté dar lo máximo para ayudar a mi país y a mis compañeros”, escribió el portero argentino en sus redes sociales, dejando en duda su continuidad en la Selección Argentina tras el Mundial 2026.
En sintesis
- El arquero Emiliano “Dibu” Martínez evaluó dar un paso al costado de la Selección Argentina.
- La Selección Argentina cayó derrotada ante España en la final del Mundial 2026.
- Emiliano “Dibu” Martínez expresó su dolor tras perder la oportunidad del bicampeonato mundial.