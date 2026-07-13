El valor de las plantillas de los equipos que están en las instancias finales del certamen internacional disputado en Norteamérica.

Las Semifinales del Mundial 2026 ya están confirmadas y Argentina e Inglaterra se medirán por un lugar en la gran Final del próximo domingo 19 de julio. Del otro lado, España y Francia se enfrentarán para definir al otro finalista. Cuatro campeones del mundo van por otra estrella.

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Una cuestión que siempre es seguida de cerca es el valor de los equipos que siguen en carrera y, en este caso, son plantillas con niveles altos que siguen en carrera. Por lo números que aparecen, serán choques de verdaderos buques millonarios.

Acorde al sitio especializado Transfermarkt, el plantel más valios es el de Francia, cuya plantilla alcanza la cifra de 1,520 millones de euros, seguido por Inglaterra (1,360 millones de euros), España (1,220 millones de euros) y Argentina (807 millones de euros).

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Eso si, el jugador más valioso lo tiene la Furia Roja con Lamine Yamal, valuado en 200 millones de euros. Otro dato a destacar es que los tres equipos europeos son los más valiosos de todo el torneo, mientras que la Albiceleste es el 7° mejor valuados, destrás de los otros semifinalistas y Portugal, Alemania y Brasil, ya eliminados del certamen.

Jugadores más valiosos de Francia

Kylian Mbappé – 180 Millones de euros

Michael Olise – 150 Millones de euros

Désieré Doué – 120 Millones de euros

William Saliba – 100 Millones de euros

Ousmane Dembélé – 100 Millones de euros

Jugadores más valiosos de España

Lamine Yamal – 200 Millones de euros

Pedri – 150 Millones de euros

Pau Cubarsí – 80 Millones de euros

Martín Zubimendi – 75 Millones de euros

Dani Olmo – 60 Millones de euros

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Jugadores más valiosos de Inglaterra

Jude Bellingham – 130 Millones de euros

Declan Rice – 120 Millones de euros

Bukayo Saka – 110 millones de euros

Morgan Rogers – 90 millones de euros

Elliot Anderson – 75 millones de euros

Jugadores más valiosos de Argentina

Julián Álvarez – 100 Millones de euros

Enzo Fernández – 90 Millones de euros

Lautaro Martínez – 85 Millones de euros

Nicolás Paz – 80 Millones de euros

Alexis MacAllister – 70 Millones de euros

En síntesis

Francia lidera el valor de las plantillas con 1,520 millones de euros.

lidera el valor de las plantillas con 1,520 millones de euros. Lamine Yamal es el futbolista más valioso con 200 millones de euros.

es el futbolista más valioso con 200 millones de euros. 19 de julio se disputará la gran Final del Mundial de 2026.