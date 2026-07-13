Las Semifinales del Mundial 2026 ya están confirmadas y Argentina e Inglaterra se medirán por un lugar en la gran Final del próximo domingo 19 de julio. Del otro lado, España y Francia se enfrentarán para definir al otro finalista. Cuatro campeones del mundo van por otra estrella.
Una cuestión que siempre es seguida de cerca es el valor de los equipos que siguen en carrera y, en este caso, son plantillas con niveles altos que siguen en carrera. Por lo números que aparecen, serán choques de verdaderos buques millonarios.
Acorde al sitio especializado Transfermarkt, el plantel más valios es el de Francia, cuya plantilla alcanza la cifra de 1,520 millones de euros, seguido por Inglaterra (1,360 millones de euros), España (1,220 millones de euros) y Argentina (807 millones de euros).
Eso si, el jugador más valioso lo tiene la Furia Roja con Lamine Yamal, valuado en 200 millones de euros. Otro dato a destacar es que los tres equipos europeos son los más valiosos de todo el torneo, mientras que la Albiceleste es el 7° mejor valuados, destrás de los otros semifinalistas y Portugal, Alemania y Brasil, ya eliminados del certamen.
Jugadores más valiosos de Francia
- Kylian Mbappé – 180 Millones de euros
- Michael Olise – 150 Millones de euros
- Désieré Doué – 120 Millones de euros
- William Saliba – 100 Millones de euros
- Ousmane Dembélé – 100 Millones de euros
El pedido de Argentina a la FIFA de cara a las Semifinales ante Inglaterra por el Mundial 2026
Jugadores más valiosos de España
- Lamine Yamal – 200 Millones de euros
- Pedri – 150 Millones de euros
- Pau Cubarsí – 80 Millones de euros
- Martín Zubimendi – 75 Millones de euros
- Dani Olmo – 60 Millones de euros
Jugadores más valiosos de Inglaterra
- Jude Bellingham – 130 Millones de euros
- Declan Rice – 120 Millones de euros
- Bukayo Saka – 110 millones de euros
- Morgan Rogers – 90 millones de euros
- Elliot Anderson – 75 millones de euros
Jugadores más valiosos de Argentina
- Julián Álvarez – 100 Millones de euros
- Enzo Fernández – 90 Millones de euros
- Lautaro Martínez – 85 Millones de euros
- Nicolás Paz – 80 Millones de euros
- Alexis MacAllister – 70 Millones de euros
En síntesis
- Francia lidera el valor de las plantillas con 1,520 millones de euros.
- Lamine Yamal es el futbolista más valioso con 200 millones de euros.
- 19 de julio se disputará la gran Final del Mundial de 2026.