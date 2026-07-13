España eliminó a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y en la semifinal de la Nations League 2025. La Roja busca repetir eso.

Este martes Francia y España se ven las caras por la semifinal del Mundial 2026 en el Estadio Dallas. En la previa al inicio del torneo muchos imaginaban este partidazo que definirá a uno de los finalistas y, por suerte, ambas selecciones llegaron hasta esta instancia.

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Rodri Hernández, el capitán de España, viene siendo el mejor futbolista de La Roja en la Copa del Mundo y el futbolista del Manchester City tendrá que ser clave este martes para lograr derrotar a Francia. En la previa al partido, el centrocampista se mostró confiado.

“Francia es una de las mejores selecciones de este torneo, está en plena forma, pero España también lo está. Podemos ganarles; ya lo hemos demostrado en la Eurocopa y en la Liga de Naciones“, expresó Rodri Hernández en una entrevista con The Guardian.

España le ganó a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y también lo hizo en la semifinal de la Nations League 2025, pero un cruce en la semifinal de la Copa del Mundo es distinto a todo. Rodri Hernández analizó las fortalezas de los galos y qué necesitan hacer para superar esta prueba.

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“Francia tiene grandes cualidades ofensivas, pero también destacaría su solidez defensiva. Defienden bien en un bloque bajo, son muy físicos, muy agresivos. Tendremos que llevar el partido por donde queramos. Es raro que un partido termine 5-4 como el año pasado y no podemos dejar que eso nos engañe, que nos haga pensar que esto va a ser algo que no va a ser”, comenzó diciendo el español.

Rodri en la semifinal de la Eurocopa 2024 ante Francia (Getty Images)

“¡Ojalá pudiera ser así! Pero no creo que lo sea. Nos enfrentaremos a un equipo más fuerte, al que será más difícil marcarle. Los Mundiales son diferentes. Y no sé si un partido abierto, con un ir y venir como aquel, nos conviene. Tendremos que controlar más el juego. Es un gran reto contra uno de los equipos que mejor están jugando y estamos deseando afrontarlo”, agregó Rodri Hernández.

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Rodri Hernández sobre Lamine Yamal

Por otra parte, el capitán de España habló de la importancia de Lamine Yamal: “Lamine demostró una gran madurez en la Eurocopa. Ahora es dos años mayor y ya vieron de lo que es capaz, así que quizá eso ya no los impresione tanto. Pero a su edad, hace dos años, yo acababa de empezar. Ni siquiera había jugado aún como profesional. Es un chaval, ha demostrado una gran madurez, pero todavía tiene cosas en las que puede mejorar: en la lectura de los momentos del partido, por ejemplo. Lo cual es normal dada su edad. Todos sabemos del nivel que tiene”.

“El entrenador lo ha expresado muy bien. La forma de ayudar a Lamine es mantenerlo tranquilo. Tiene que calmar esa ansiedad, esa necesidad que a veces siente de demostrar lo que es capaz de hacer. Es muy importante para nosotros, tanto con el balón como sin él. Es un chico inteligente. Pero tiene 19 años y hay momentos en los que hay que tranquilizarlo durante los partidos. Tiene tanto fútbol dentro que quiere sacarlo a relucir; se trata de encontrar el momento adecuado. Contra Francia, esperamos que pueda ser decisivo“, concluyó Rodri.

En síntesis

Francia y España juegan la semifinal del Mundial 2026 este martes en Dallas.

juegan la semifinal del este martes en Dallas. Rodri Hernández , capitán de España, confía en ganar basándose en los antecedentes previos.

, capitán de España, confía en ganar basándose en los antecedentes previos. España eliminó a Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024 y en la semifinal de la Nations League 2025.