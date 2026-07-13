El Mundial 2026 está llegando a su etapa decisiva. Apenas restan cuatro partidos para conocer al nuevo campeón del mundo y la expectativa crece en todo el planeta por saber qué selección levantará el trofeo más importante que tiene el futbol.
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Las semifinales tendrán un condimento muy especial: Francia, España, Argentina e Inglaterra son las cuatro selecciones que siguen en carrera y todas ellas ya saben lo que significa conquistar una Copa del Mundo. Se trata de un hecho que no ocurría desde Italia 1990, cuando los cuatro semifinalistas también eran campeones del mundo.
El primer boleto a la gran final se definirá este martes, cuando Francia enfrente a España. Un día después, el miércoles, será el turno de Argentina e Inglaterra, que buscarán quedarse con el último lugar disponible para disputar el partido más importante del torneo.
Más allá de quién avance, hay una certeza: el palmarés histórico de campeones del mundo se actualizará una vez finalizado el Mundial 2026, ya que una de estas cuatro selecciones sumará una nueva estrella a su escudo. Mientras tanto, así está el ranking de campeones antes de las semifinales.
Los campeones del mundo: así está el palmarés antes de las semifinales
- Brasil: 5 títulos
- Alemania: 4 títulos
- Italia: 4 títulos
- Argentina: 3 títulos
- Uruguay: 2 títulos
- Francia: 2 títulos
- España: 1 título
- Inglaterra: 1 título
Una supercomputadora predijo quién será el campeón del Mundial 2026 entre los semifinalistas
Todos los campeones de la historia de los Mundiales
Mundial 1930 – Uruguay
Campeón: Uruguay
Mundial 1934 – Italia
Campeón: Italia
Mundial 1938 – Francia
Campeón: Italia
Mundial 1942
No se disputó por la Segunda Guerra Mundial.
Mundial 1946
No se disputó por la Segunda Guerra Mundial.
Mundial 1950 – Brasil
Campeón: Uruguay
Mundial 1954 – Suiza
Campeón: Alemania
Mundial 1958 – Suecia
Campeón: Brasil
Mundial 1962 – Chile
Campeón: Brasil
Mundial 1966 – Inglaterra
Campeón: Inglaterra
Mundial 1970 – México
Campeón: Brasil
Mundial 1974 – Alemania
Campeón: Alemania
Mundial 1978 – Argentina
Campeón: Argentina
Mundial 1982 – España
Campeón: Italia
Mundial 1986 – México
Campeón: Argentina
Mundial 1990 – Italia
Campeón: Alemania
Mundial 1994 – Estados Unidos
Campeón: Brasil
Mundial 1998 – Francia
Campeón: Francia
Mundial 2002 – Corea del Sur y Japón
Campeón: Brasil
Mundial 2006 – Alemania
Campeón: Italia
Mundial 2010 – Sudáfrica
Campeón: España
Mundial 2014 – Brasil
Campeón: Alemania
Mundial 2018 – Rusia
Campeón: Francia
Mundial 2022 – Qatar
Campeón: Argentina
En sintesis
- Las semifinales del Mundial 2026 las disputarán únicamente selecciones que ya fueron campeonas del mundo.
- El primer finalista del torneo se definirá este martes en el partido Francia contra España.
- La selección de Brasil lidera el palmarés histórico de la Copa del Mundo con 5 títulos.