Con el Mundial 2026 entrando en su etapa decisiva, repasamos la lista completa de selecciones que levantaron la Copa del Mundo, cuántos títulos consiguió cada una y cómo está el ranking histórico de campeones antes de las semifinales del torneo.

El Mundial 2026 está llegando a su etapa decisiva. Apenas restan cuatro partidos para conocer al nuevo campeón del mundo y la expectativa crece en todo el planeta por saber qué selección levantará el trofeo más importante que tiene el futbol.

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Las semifinales tendrán un condimento muy especial: Francia, España, Argentina e Inglaterra son las cuatro selecciones que siguen en carrera y todas ellas ya saben lo que significa conquistar una Copa del Mundo. Se trata de un hecho que no ocurría desde Italia 1990, cuando los cuatro semifinalistas también eran campeones del mundo.

El primer boleto a la gran final se definirá este martes, cuando Francia enfrente a España. Un día después, el miércoles, será el turno de Argentina e Inglaterra, que buscarán quedarse con el último lugar disponible para disputar el partido más importante del torneo.

Más allá de quién avance, hay una certeza: el palmarés histórico de campeones del mundo se actualizará una vez finalizado el Mundial 2026, ya que una de estas cuatro selecciones sumará una nueva estrella a su escudo. Mientras tanto, así está el ranking de campeones antes de las semifinales.

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Los campeones del mundo: así está el palmarés antes de las semifinales

Brasil: 5 títulos

5 títulos Alemania: 4 títulos

4 títulos Italia: 4 títulos

4 títulos Argentina: 3 títulos

3 títulos Uruguay: 2 títulos

2 títulos Francia: 2 títulos

2 títulos España: 1 título

1 título Inglaterra: 1 título

Todos los campeones de la historia de los Mundiales

Mundial 1930 – Uruguay

Campeón: Uruguay

Mundial 1934 – Italia

Campeón: Italia

Mundial 1938 – Francia

Campeón: Italia

Mundial 1942

No se disputó por la Segunda Guerra Mundial.

Mundial 1946

No se disputó por la Segunda Guerra Mundial.

Mundial 1950 – Brasil

Campeón: Uruguay

Mundial 1954 – Suiza

Campeón: Alemania

Mundial 1958 – Suecia

Campeón: Brasil

Mundial 1962 – Chile

Campeón: Brasil

Mundial 1966 – Inglaterra

Campeón: Inglaterra

Mundial 1970 – México

Campeón: Brasil

Mundial 1974 – Alemania

Campeón: Alemania

Mundial 1978 – Argentina

Campeón: Argentina

Mundial 1982 – España

Campeón: Italia

Mundial 1986 – México

Campeón: Argentina

Mundial 1990 – Italia

Campeón: Alemania

Mundial 1994 – Estados Unidos

Campeón: Brasil

Mundial 1998 – Francia

Campeón: Francia

Mundial 2002 – Corea del Sur y Japón

Campeón: Brasil

Mundial 2006 – Alemania

Campeón: Italia

Mundial 2010 – Sudáfrica

Campeón: España

Mundial 2014 – Brasil

Campeón: Alemania

Mundial 2018 – Rusia

Campeón: Francia

Mundial 2022 – Qatar

Campeón: Argentina

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