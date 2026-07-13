Con las semifinales ya definidas, una supercomputadora analizó el rendimiento de las cuatro selecciones que siguen en carrera y realizó una predicción sobre quién levantará la Copa del Mundo el próximo 19 de julio.

Ya se disputaron 100 de los 104 partidos que tendrá el Mundial 2026 y el torneo más importante del futbol a nivel de selecciones entra en la recta final. Después de más de un mes de competencia, solamente cuatro equipos continúan con el sueño intacto de levantar la Copa del Mundo.

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Este martes comenzarán las semifinales con un verdadero partidazo entre España y Francia, dos selecciones que llegaron como grandes favoritas al certamen y que buscarán dar el último paso hacia la gran final.

La otra semifinal se disputará el miércoles y tendrá un atractivo especial: Argentina se enfrentará a Inglaterra en un duelo con mucha historia. La Albiceleste intentará defender la corona conseguida en Qatar 2022, mientras que el conjunto inglés buscará regresar a una final mundialista por primera vez desde 1966.

En la previa de estos encuentros, no dejan de aparecer predicciones sobre los posibles finalistas y el equipo que terminará consagrándose campeón del mundo. Uno de los modelos más reconocidos es el de Opta, que actualizó sus probabilidades de título para las cuatro selecciones que siguen en carrera.

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De acuerdo con las simulaciones realizadas por la empresa especializada en estadísticas, Francia aparece como la principal favorita para conquistar el Mundial 2026. Detrás se ubican España e Inglaterra, mientras que Argentina figura como la selección con las menores opciones de levantar el trofeo entre los cuatro semifinalistas, aunque la diferencia con sus rivales es reducida.

¿Qué selección tiene más posibilidades de ser campeona del Mundial 2026?

Según las proyecciones de Opta, Francia lidera las probabilidades de conquistar la Copa del Mundo con un 34%. Más atrás aparecen España, con un 24%, e Inglaterra, con un 23%. En el cuarto lugar se encuentra Argentina, que cuenta con un 20% de posibilidades de revalidar el título y volver a quedarse con el campeonato del mundo.

En sintesis

Francia lidera las probabilidades de ser campeón del Mundial 2026 con un 34%.

lidera las probabilidades de ser campeón del Mundial 2026 con un 34%. Las semifinales comenzarán este martes con el partido entre las selecciones de España y Francia .

. La selección de Argentina se enfrentará este miércoles ante Inglaterra en la otra semifinal.