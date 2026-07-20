Lamine Yamal se convirtió en el cuarto campeón más joven del Mundial: ¿Quién tiene el récord?

El joven extremo de Barcelona consiguió su primera Copa del Mundo en su estreno mundialista y con apenas 19 años recién cumplidos.

La Selección de España ganó el Mundial 2026 luego de vencer por la mínima a Argentina en la final y, con esto, Lamine Yamal se sumó al selecto grupo de futbolistas ganadores de la Copa del Mundo.

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Ahora bien, la estrella de Barcelona lo logró con 19 años recién cumplidos y se colocó cuarto en la lista de los futbolistas más jóvenes en conseguir el trofeo más prestigioso de selecciones, incluso por encima de Kylian Mbappé, quien lo había hecho a los 19 años y 207 días en Rusia 2018.

A pesar de su temprana edad, Lamine Yamal quedó por debajo de dos futbolistas brasileños y uno italiano. Puntualmente, el récord le pertenece a Pelé, ganador del Mundial de Suecia 1958 con tan solo 17 años y 249 días.

Pelé celebra su primera Copa del Mundo con 17 años (Foto: ESPN)

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Lo curioso de esa participación de Pelé es que el delantero brasileño no solo fue parte de la lista de convocados, sino que marcó un total de seis goles en esa cita mundialista: uno en cuartos de final (Gales), tres en semifinales (Francia) y dos en la gran final (Suecia).

Los 5 campeones del Mundial más jóvenes de la historia

Pelé (Brasil): 17 años y 249 días Ronaldo Nazario (Brasil): 17 años y 298 días Giuseppe Bergomi (Italia): 18 años y 201 días Lamine Yamal (España): 19 años y 6 días Coutinho (Brasil): 19 años y 29 días

En síntesis

Lamine Yamal ganó el Mundial 2026 con la Selección de España.

ganó el Mundial 2026 con la Selección de España. Cuarto lugar ocupa Yamal entre los campeones más jóvenes de los Mundiales.

ocupa Yamal entre los campeones más jóvenes de los Mundiales. Pelé es el campeón mundial más joven con 17 años y 249 días.