Argentina supera a Brasil en tarjetas rojas

La rivalidad que existe entre Argentina y Brasil va más allá de lo que puedan hacer en Sudamérica. En esta ocasión, pese a que el conjunto de la Verdeamarela no pudo llegar a la final de la Copa del Mundo como sí lo hizo la Albiceleste, esta riña entre ambas escuadras siguió y salió a relucir como uno de los Récords Guinness.

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Argentina supera a Brasil en dato negativo

De acuerdo con la cuenta oficial de Guinness World Records, cuando en la final ante España, se le sacó la doble tarjeta amarilla a Enzo Fernández, la página publicó inmediatamente que Argentina ya había igualado a Brasil como las selecciones que más tarjetas rojas han acumulado en las Copas del Mundo, por lo que terminó con un dato oscuro para el equipo.

Más allá de que la Albiceleste hubiera perdido ante España en la final, tuvieran aun jugador expulsado y además no hubieran hecho tiros a puerta, ya ponía al Campeón del Mundo como un mal equipo en esta edición, pero así se le sumó este dato que lo hicieron público, pero que además terminó por ser aún más perjudicial.

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Y es que más tarde, Fabrizio Romano dio a conocer que de manera oficial tras el término del partido cuando Leandro Paredes se encaró con Gavi y Eric García recibió una tarjeta roja por las agresiones, de esta manera, no sólo igualaban a Brasil, sino que ahora los estaban rebasando en tarjetas rojas durante una Copa del Mundo.

En síntesis